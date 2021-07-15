Коронавірус дельта вже в 111 країнах: ВООЗ заявила про зростання смертності від COVID-19

Збільшення кількості летальних випадків від COVID-19 зафіксоване після 10-тижневого спаду.

Дельта штам коронавірусу провокує зростання кількості заражень коронавірусною інфекцією в світі, повідомив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоровʼя Тедрос Аданом Гебреїсус.

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За його словами, нова хвиля COVID-19 також викликана дедалі більшою соціальною взаємодією і пересуванням людей між країнами.

"Варіант "дельта" є одним з основних рушійних елементів нинішнього зростання заражень, він підживлюється підвищеною соціальною взаємодією і пересуванням людей, а також непослідовним використанням підтверджених соціальних заходів та заходів у сфері охорони здоровʼя", — попередив Гебреїсус на засіданні надзвичайного комітету ВООЗ.

Курс повної вакцинації в Європі та Північній Америці позитивно відбився на зниженні рівня смертей і заражень коронавірусною інфекцією. Але минулий тиждень, як зауважив гендиректор організації охорони здоровʼя, став четвертим поспіль, коли в світі зростає кількість випадків COVID-19 "у всіх, крім одного, регіонах ВООЗ".

Збільшення кількості летальних випадків від COVID-19 зафіксоване через 10 тижнів зниження. У ВООЗ зазначили, що коронавірус дельта зафіксований вже в 111 країнах світу, і, за прогнозами медиків, домінуватиме в усьому світі протягом найближчих місяців.

Минулого тижня, за даними ВООЗ, від захворювання COVID-19, викликаного індійським штамом коронавірусу, померли понад 55 тисяч осіб — на 3% більше, ніж за тиждень до цього. Минулого тижня також було зафіксоване зростання кількості заражень коронавірусною інфекцією на 10%, а лідерами з розповсюдження дельта штаму є Бразилія, Індія, Великобританія та Індонезія.

Раніше Фокус попереджав, що дельта штам коронавірусу може охопити всю Європу до кінця літа. Індійська мутація COVID-19 швидко поширюється серед молоді, а найгірша ситуація в Португалії, Кіпрі та Іспанії. В ЄС закликають прискорити темпи вакцинації, щоб забезпечити людей від коронавірусу дельта.

Також Фокус розповідав, що дельта штам коронавірусу визнали домінувальним у Криму. Через новий спалах COVID-19, викликаний коронавірусом дельта, окупаційна влада запропонувала перевести з 1 серпня в закритий режим роботи літні оздоровчі табори й усі соціальні установи.