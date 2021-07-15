Україна працює над декількома стратегіями боротьби з коронавірусом дельта, — Ляшко

За словами глави МОЗ, передбачено додаткове тестування при позитивному ПЛР-тесті. Також подвійну перевірку пройдуть туристи, які прибувають з 4 країн.

Україна залучить свої внутрішні потужності для секвенування геному коронавірусної інфекції на фоні поширення у світі індійського штаму COVID-19.

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Так, до кінця поточного місяця МОЗ планує поставити в Центр громадського здоровʼя додатковий секвенатор, повідомив в інтервʼю "РБК-Україна" глава МОЗ України Віктор Ляшко.

"Окремо відпрацьовується закупівля ПЛР-тестів, що виявляють винятково індійський штам. Це буде додатковим дослідженням: отримавши позитивний результат при ПЛР-тестуванні, ми зможемо дослідити зразок і зрозуміти, "дельта" це чи ні", — розповів він.

Крім того, на пунктах пропуску через кордон України проводиться додаткове тестування туристів, які прилетіли з Великобританії, Росії, Португалії та Індії.

Причому, за словами Ляшка, робиться це навіть, якщо в мандрівника є документ про вакцинацію чи результат ПЛР-тесту, проведеного за останні 72 години.

Крім цього, робоча група, очолювана головним санітарним лікарем України Ігорем Кузіним, працює над "декількома стратегіями" і незабаром "запропонує варіанти".

Нагадаємо, у середу, 14 липня у двох молодих жінок, які лікувалися в обласній інфекційній лікарні в Ужгороді, вперше лабораторно підтвердили два випадки коронавірусу "дельта".

За даними Всесвітньої організації охорони здоровʼя, дельта-штам коронавірусу провокує зростання числа заражень коронавірусною інфекцією у світі. На сьогодні він зафіксований уже в 111 країнах.

Також відомо, що коронавірус дельта домінує на території окупованого Криму і в Севастополі.