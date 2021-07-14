В Україні вперше лабораторно підтвердили два випадки коронавірусу "Дельта"

Індійський штам коронавірусу лікарі запідозрили, оскільки заражені недавно повернулися з РФ. Сама хвороба проходила у важкій формі.

У двох молодих жінок, які лікувалися в обласній інфекційній лікарні в Ужгороді, лабораторно підтвердили дельта-штам коронавірусу. Про це повідомив "Укрінформ".

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За словами директора лікарні Михайла Подоляка, аналізи пацієнтів, у яких підозрювали дельта-штам 24 червня відправили до Києва, а звідти — на дослідження в європейську лабораторію.

Результати отримали 14 липня. У двох жінок вони виявилися позитивними. Вони обидві недавно повернулися з Росії.

За словами Подоляка, штам "Дельта" запідозрили через важкий перебіг хвороби. Одна з жінок провела два тижні в реанімації. Зараз обидві жінки вже виписані

10 липня головний санлікар України Ігор Кузин говорив, що вже є кілька підозр, "вони можуть підтвердитися на наступному тижні".

Нагадаємо, 23 червня глава РНБО Олексій Данілов повідомив, що в Україні зафіксували один з найнебезпечніших з відомих нині штамів коронавірусу "Дельта". За його словами, хворих двоє, і вони недавно повернулися з Росії. Це 66-річна жінка і 16-річний підліток, які лікуються в Олександрівській лікарні в Києві. У самій лікарні цю інформацію спростували.