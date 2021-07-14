В Украине впервые лабораторно подтвердили два случая коронавируса "Дельта"

Индийский штамм коронавируса врачи заподозрили, поскольку зараженные недавно вернулись из РФ. Сама болезнь проходила в тяжелой форме.

У двух молодых женщин, лечившихся в областной инфекционной больнице в Ужгороде, лабораторно подтвердили дельта-штамм коронавируса. Об этом сообщил "Укринформ".

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По словам директора больницы Михаила Поляка, анализы пациентов, у которых подозревали дельта-штамм, 24 июня отправили в Киев, а оттуда – на исследование в европейскую лабораторию.

Результаты получили 14 июля. У двух женщин они оказались положительными. Они обе недавно вернулись из России.

По словам Поляка, штамм "Дельта" заподозрили из-за тяжелого течения болезни. Одна из женщин провела две недели в реанимации. Сейчас обе женщины уже выписаны

10 июля главный санврач Украины Игорь Кузин говорил, что уже есть несколько подозрений, "они могут подтвердиться на следующей неделе".

Напомним, 23 июня глава СНБО Алексей Данилов сообщил, что в Украине зафиксировали один из самых опасных из известных в настоящее время штаммов коронавируса "Дельта". По его словам, заболевших двое, и они недавно вернулись из России. Это 66-летняя женщина и 16-летний подросток, которые лечатся в Александровской больнице в Киеве. В самой больнице эту информацию опровергли.