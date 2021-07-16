В Украине усилят карантин из-за опасной ситуации с коронавирусом, - секретарь СНБО
По словам Данилова, новые ограничения планируют ввести в связи с распространением "Дельта" и "Лямбда" штаммов COVID-19.
Во время заседания СНБО, которое состоялось 16 июля, было решено направить Кабинету министров поручение об усилении карантинных ограничений в Украине. Об этом сообщил секретарь ведомства Алексей Данилов в ходе брифинга.
Он отметил, что дополнительные противоэпидемиологические ограничения Кабмин примет в связи с распространением по миру двух новых штаммов коронавируса — "Дельты" и "Лямбды".
"Потому что это очень опасно. Это касается уже не только взрослых, но и детей", — заявил Данилов.
Он отметил, что, по предварительным данным, в Украине уже 33% населения имеет антитела к коронавирусу, а, учитывая количество вакцинированных, иммунитет к COVID-19 есть примерно у 38-40% украинцев.
Также, по словам Данилова, Украина усилит требования к странам, в которых фиксируют "Дельта" штамм коронавируса, ограничив количество приезжающих оттуда людей.
Напомним, 14 июля в Украине лабораторно подтвердили первые два случая заражения "Дельта" штаммом коронавируса. Его зафиксировали у тех, кто недавно вернулся из России.
Ранее сообщалось, что ситуация с коронавирусом в РФ значительно ухудшается: СМИ сообщали, что в крематорий Санкт-Петербурга выстроилась очередь из гробов умерших. Произошло это из-за того, что учреждение не успевало справляться с нагрузкой и вовремя сжигать тела.