В Україні посилять карантин через небезпечну ситуацію з коронавірусом, — секретар РНБО

За словами Данілова, нові обмеження планують ввести у зв'язку з поширенням "Дельта" і "Лямбда" штамів COVID.

Під час засідання РНБО, яке відбулося 16 липня, було вирішено направити Кабінету міністрів доручення про посилення карантинних обмежень в Україні. Про це повідомив секретар відомства Олексій Данілов під час брифінгу.

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Він зазначив, що додаткові протиепідемічні обмеження Кабмін прийме у звʼязку з поширенням по світу двох нових штамів коронавірусу — "Дельта" і "Лямбда".

"Тому що це дуже небезпечно. Це стосується вже не тільки дорослих, а й дітей", — заявив Данілов.

Він зазначив, що, за попередніми даними, в Україні вже 33% населення має антитіла до коронавірусу, а з огляду на кількість вакцинованих імунітет до COVID-19 є приблизно в 38-40% українців.

Також, за словами Данілова, Україна посилить вимоги до країн, у яких фіксують "Дельта" штам коронавірусу, обмеживши кількість людей, котрі приїжджають звідти.

[ + – ] Брифінг за результатами засідання РНБО — 16.07.2021

Нагадаємо, 14 липня в Україні лабораторно підтвердили перші два випадки зараження "Дельта" штамом коронавірусу. Його зафіксували в тих, хто нещодавно повернувся з Росії.

Раніше повідомлялося, що ситуація з коронавірусом в РФ значно погіршується: ЗМІ повідомляли, що в крематорій Санкт-Петербурга вишикувалася черга з трун померлих. Сталося це через те, що установа не встигала справлятися з навантаженням і вчасно спалювати тіла.