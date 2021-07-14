У крематорій Санкт-Петербурга утворилася черга з трун: ситуація з COVID в РФ погіршується

У пресслужбі підприємства заявили, що вони додатково встановили два контейнера-рефриджератори і завантаження печей стало "менше 90% від потужності".

Крематорій м. Санкт-Петербург працює в штатному режимі, а його завантаження менше 90% "проектної потужності". Про це в середу, 14 липня, повідомили виданню РБК у пресслужбі міського унітарного підприємства "Ритуальні послуги".

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Представники компанії стверджують, що спалення тіл покійних і видавання їхнього праху здійснюють у "встановлені законодавством терміни".

"На території крематорію до вже наявного контейнера-рефрижератора додатково встановлені два контейнера-рефрижератори для належного збереження тіл померлих", — розповіли в "Ритуальних послугах".

Також у компанії запевнили, що під час прощальної церемонії з померлими через COVID-19 або тими, хто імовірно заразився вірусом, дотримуються протиепідемічних заходів обережності. За словами представників "Ритуальних послуг", родичів пускають до покійних лише за умови, що труни щільно закриті.

У крематорій Санкт-Петербурга вишикувалася черга з трун

9 липня петербурзьке видання "Фонтанка" опублікувало матеріал, у якому розповіло про те, що через високу міський крематорій на Шафіровському проспекті в Санкт-Петербурзі на півдні Росії не встигає спалювати тіла покійних і на його території утворилася черга з трун.

Працівник ритуального агентства розповів журналістам, що через високу температуру тіла почали швидше розкладатися, через що, зі свого боку, в приміщенні стоїть сильний сморід.

Колишній же співробітник крематорію, який спілкується зі своїми ексколегами, заявив, що в черзі тільки напередодні зібралося майже 600 трун, зокрема — і "ковідних". За його словами, для тіл померлих через коронавірус виділений окремий цех, проте родичів, якщо ті хотіли попрощатися, пускали до трун. Він уточнював, що кришку труни в такому випадку залишали закритою.

Ексспівробітник крематорію розповів журналістам, що крематорій на добу може спалювати приблизно 200 тіл, однак минулого тижня в нього щодоби потрапляли майже 300 померлих. Юрист Олександр Лашер же розповідав, що в крематорій на Шафіровському проспекті привозили приблизно 400 осіб на день.

[ + – ] Через спалах коронавірусу в крематорії Санкт-Петербурга вишикувалася черга з трун [ + – ] Через спалах коронавірусу в крематорії Санкт-Петербурга вишикувалася черга з трун

Коронавірус у Росії — ситуація стрімко погіршується

Зазначимо, в останній місяць в Росії спостерігається стрімке зростання кількості нових випадків зараження COVID-19: якщо станом на 9 червня середня за кількістю нових випадків за 7 днів становила 9,8 тис., то станом на 13 липня цей показник становить 24,4 тис.

[ + – ] Коронавірус у Росії: динаміка

Варто зазначити, що в Україні остання хвиля коронавірусу дійшла від спаду до пікової точки приблизно за два місяці (середнє за 7 днів 10 лютого — 3,9 тис., 10 квітня — 15,7 тис.).

[ + – ] Коронавірус в Україні: динаміка

Нову хвилю коронавірусу в Росії спровокував, найімовірніше, дельта-штам, який раніше називали "індійським". 18 червня мер Москви Сергій Собянін заявляв, що в майже 90% тих, хто заразилися, виявили саме дельта-штам COVID.

14 липня дельта-штам коронавірусу був визнаний домінувальним і в тимчасово окупованому Росією Криму. Цього ж дня, 14 липня, на підконтрольній Києву території вперше лабораторно зафіксували два випадки зараження дельта-штамом. Попередньо встановлено, що вони напередодні були в Росії.