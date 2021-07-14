В крематорий Санкт-Петербурга образовалась очередь из гробов: ситуация с COVID в РФ ухудшается

В пресс-службе предприятия заявили, что они дополнительно установили два контейнера-рефриджератора и загрузка печей стала "меньше 90% от мощности".

Крематорий г. Санкт-Петербург работает в штатном режиме, а его загрузка меньше 90% "проектной мощности". Об этом в среду, 14 июля, сообщили изданию РБК в пресс-службе городского унитарного предприятия "Ритуальные услуги".

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Представители компании утверждают, что сожжение тел усопших и выдачу их праха осуществляют в "установленные законодательством сроки".

"На территории крематория к уже имеющемуся контейнеру-рефрижератору дополнительно установлены два контейнера-рефрижератора для надлежащего сохранения тел умерших", — рассказали в "Ритуальных услугах".

Также в компании заверили, что во время прощальной церемонии с умершими из-за COVID-19 или теми, кто предположительно заразился вирусом, соблюдаются противоэпидемиологические меры предосторожности. По словам представителей "Ритуальных услуг", родственников пускают к усопшим лишь при условии, что гробы плотно закрыты.

В крематорий Питера выстроилась очередь из гробов

9 июля петербургское издание "Фонтанка" опубликовало материал, в котором рассказало о том, что из-за высокой городской крематорий на Шафировском проспекте в Санкт-Петербурге на юге России не успевает сжигать тела усопших и на его территории появилась очередь из гробов.

Работник ритуального агентства рассказал журналистам, из-за высокой температуры тела начали быстрее разлагаться, из-за чего, в свою очередь, помещении поднялась сильная вонь.

Бывший же сотрудник крематория, который общается со своими экс-коллегами, заявил, что в очереди только накануне собралось около 600 гробов, в том числе — и "ковидных". По его словам, для тел умерших из-за коронавируса выделен отдельный цех, однако родственников, если те хотели попрощаться, пускали к гробам. Он уточнял, что крышку гроба в таком случае оставляли закрытой.

Экс-сотрудник крематория рассказал журналистам, что крематорий в сутки может сжигать около 200 тел, однако на прошлой неделе в него ежесуточно попадало порядка 300 умерших. Юрист Александр Лашер же рассказывал, что в крематорий на Шафировском проспекте привозили около 400 человек в день.

[ + – ] Из-за вспышки коронавируса в крематории Санкт-Петербурга выстроилась очередь из гробов [ + – ] Из-за вспышки коронавируса в крематории Санкт-Петербурга выстроилась очередь из гробов

Коронавирус в России — ситуация стремительно ухудшается

Отметим, в последний месяц в России наблюдается стремительный рост количества новых случаев заражения COVID-19: если по состоянию на 9 июня средняя по количеству новых случаев за 7 дней составляла 9,8 тыс., то по состоянию на 13 июля этот показатель составляет 24,4 тыс.

[ + – ] Коронавирус в России: динамика

Примечательно, что в Украине последняя волна коронавируса дошла от спада до пиковой точки примерно за два месяца (среднее за 7 дней 10 февраля — 3,9 тыс., 10 апреля — 15,7 тыс.).

[ + – ] Коронавирус в Украине: динамика

Новую волну коронавируса в России спровоцировал, вероятнее всего, дельта-штамм, который ранее называли "индийским". 18 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что у почти 90% заразившихся обнаружили именно дельта-штамм COVID.

14 июля дельта-штамм коронавируса был признан доминирующим и во временно оккупированном Россией Крыму. В этот же день, 14 июля, на подконтрольной Киеву территории впервые лабораторно зафиксировали два случая заражения дельта-штаммом. Предварительно установлено, что они накануне были в России.