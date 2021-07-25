"Пільги" для щеплених і змішування вакцин: в МОЗ анонсували нововведення

Комбінувати щеплення будуть при дотриманні деяких умов. Рішення про ослаблення карантину повинен затвердити Кабмін.

Головний дорадчий орган МОЗ в особі Нацтехнічної групи експертів з питань імунізації рекомендував схвалити комбінування вакцин для українців, заявив головний санлікар Ігор Кузін в інтерв'ю Апострофу.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За його словами, змішувати вакцини будуть, якщо пацієнт отримав першу дозу м-РНК вакцини Moderna. В такому випадку, він отримає другу дозу препарату від COVID-19 Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Змішувати препарати планують за умови, якщо неможливо повністю завершити курс вакцинації препаратом Moderna, або якщо у пацієнта з'явилася алергічна реакція на першу дозу вакцини AstraZeneca.

"Мова йде про можливість введення другої дози препарату Comirnaty/Pfizer-BioNTech після першої дози м-РНК вакцини Moderna, якщо немає можливості закінчити вакцинацію таким самим препаратом. Також, якщо у людини була важка алергічна реакція організму на першу дозу векторної вакцини від AstraZeneca, дозволяється ввести другу дозу Comirnaty за рішенням лікаря", — пояснив Ігор Кузін і додав, що зараз оформляється відповідний наказ, який дозволить комбінувати вакцини в Україні.

Що стосується ослаблення карантину, то цей процес торкнеться вакцинованих громадян, які отримали сертифікати імунізації. Головний санлікар України Ігор Кузин нагадав, що для ослаблення карантинних обмежень необхідна постанова Кабінету міністрів.

Під ослабленням карантину в Україні Ігор Кузин має на увазі отримання підприємствами дозволів працювати з вакцинованими громадянами, що має зменшити навантаження на економіку країни.

"Дійсно, ми розглядаємо в майбутньому таку можливість (ослаблення карантину — ред.). Мова йде про використання "внутрішнього" ковідного сертифіката. Це електронний документ, який ви зможете згенерувати в додатку Дія, що підтверджує факт щеплення проти COVID-19", — підсумував головний санлікар України в інтерв'ю журналістам.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні може початися нова хвиля COVID-19 до початку осені. Як прогнозують експерти НАН, хвиля заражень буде викликана агресивним дельта штамом коронавірусу. Новий спалах COVID-19 може початися зі Сходу, де є велика міграція людей з Росії.

Також Фокус розповідав, що головний санлікар Ігор Кузин запропонував обов'язкову вакцинацію школярів і вчителів. За його словами, невакциновані діти, якщо подібна норма буде введена на законодавчому рівні, зможуть вибрати дистанційний формат навчання.