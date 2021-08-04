В сентябре-октябре возможен "взрыв" штамма "Дельта" в Украине, — НАН

Силовикам следует усилить контроль за соблюдением масочного режима, а правительству вернуть штрафы за нарушение карантина на фоне новой вспышки COVID-19.

Новая волна коронавирусной болезни в Украине, вызванной "Дельта" штаммом, может начаться в сентябре-октябре 2021 года, сообщил глава комиссии биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАН Украины Сергей Комисаренко.

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По его словам, увеличение числа заражений коронавирусом "Дельта" возможно из-за быстрого распространения индийского штамма в соседних с Украиной странах.

Как предупредил Сергей Комиссаренко, в Украине следует ожидать новую волну COVID-19 после того, как люди массово начнут возвращаться в страну из отпусков. Академик НАН Украины также поддержал ужесточение карантина для непривитых граждан, которым могут запретить работать в офисах.

"Мы предполагаем увеличение количества людей, которые будут инфицированы, в связи с тем, что у наших соседей и с севера, и с запада распространяется вариант Дельта. Я думаю, мы можем предвидеть существенное увеличение и у нас. Особенно тогда, когда люди будут возвращаться после отпусков. В августе, в начале сентября, когда у нас будут празднования 30-й годовщины Независимости…Я очень не хотел бы, но увы можно предположить, что где-то в сентябре, в начале октября возможен взрыв – значительное увеличение количества людей, которые будут инфицированы", — заявил Сергей Комиссаренко.

Для предотвращения роста числа зараженных COVID-19, как утверждает академик НАН Украины, следует жестче контролировать соблюдение масочного режима в общественных местах, а людей без средств защиты нужно штрафовать.

Ранее Фокус сообщал, что в "Слуге народа" назвали сроки ужесточения карантина. По словам нардепа Александра Качуры, в конце лета-начале осени в Украине могут ввести локальные локдауны для борьбы с новой вспышкой COVID-19. Проблема с коронавирусной болезнью "уйдет в прошлое", если все будут вакцинироваться, а Украина получит препараты от коронавирусной инфекции.

Также Фокус рассказывал, что в Раде предлагают ужесточить карантин для невакцинированных украинцев. Новые ограничения могут коснуться водителей общественного транспорта, сотрудников общепита и других людей, контактирующих с населением.