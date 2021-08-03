Новые локдауны из-за вспышки COVID-19: в "Слуге народа" назвали сроки ужесточения карантина

Украинцы после вакцинации должны носить защитные маски и пользоваться антисептиком. Ближайшие несколько лет Украина может жить в режиме с карантинными ограничениями.

В конце лета-начале осени в Украине могут ввести локальные локдауны для борьбы с новой вспышкой COVID-19, сообщил в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

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По его словам, украинское общество должно и дальше придерживаться элементарных карантинных ограничений, и тогда властям не придется ужесточать карантин.

Александр Качура также отметил, что украинцы даже после вакцинации должны носить защитные маски и пользоваться антисептиком.

"Все зависит от нас. Если ты вакцинировался, это еще не значит, что надо перестать пользоваться маской, антисептиком. Мы должны понять, что ближайшие несколько лет мы можем жить в таком режиме. Эта зараза не уйдет, чтобы ее побороть, нам всем надо соблюдать элементарные правила поведения — и тогда нам не надо будет никаких локдаунов проводить", — заявил нардеп от "Слуги народа" в эфире телеканала.

Качура предположил, что локальные локдауны в таком же режиме, как было ранее, могут ввести в конце лета-начале сентября или к концу 2021 года. Проблема с COVID-19 "уйдет в прошлое", если все будут вакцинироваться, а Украина получит препараты от коронавирусной инфекции.

"После того, когда мы поймем, что ситуация ухудшается, тогда мы уже все должны вакцинироваться, получить доступные вакцины и сделать так, чтобы эта проблема вообще ушла в прошлое", — подытожил народный депутат в эфире "Украина 24".

Ранее Фокус сообщал, что в МОЗ анонсировали ослабление карантина в Украине. По словам главного санврача Игоря Кузина, карантин по постановлению Кабинета министров могут ослабить для тех украинцев, которые вакцинировались от COVID-19.

Также Фокус рассказывал, что в Раде могут ужесточить карантин для невакцинированных украинцев. Новые ограничения могут коснуться водителей общественного транспорта, сотрудников общепита и других людей, контактирующих с населением.