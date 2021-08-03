Нові локдауни через спалах COVID-19: у "Слузі народу" назвали терміни посилення карантину

Українці після вакцинації повинні носити захисні маски та користуватися антисептиком. Найближчі кілька років Україна може жити в режимі з карантинними обмеженнями.

У кінці літа-початку осені в Україні можуть ввести локальні локдауни для боротьби з новим спалахом COVID-19, повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24" народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура.

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За його словами, українське суспільство має й далі дотримуватися елементарних карантинних обмежень, і тоді владі не доведеться посилювати карантин.

Олександр Качура також зазначив, що українці навіть після вакцинації повинні носити захисні маски та користуватися антисептиком.

"Усе залежить від нас. Якщо ти вакцинувався, це ще не означає, що треба перестати користуватися маскою, антисептиком. Ми повинні зрозуміти, що найближчі кілька років ми можемо жити в такому режимі. Ця зараза не втече, щоб її побороти, нам всім треба дотримуватися елементарних правил поведінки — і тоді нам не треба буде ніяких локдаунів проводити", — заявив нардеп від "Слуги народу" в ефірі телеканалу.

Качура припустив, що локальні локдауни в такому ж режимі, як було раніше, можуть ввести в кінці літа-початку вересня або до кінця 2021 року. Проблема з COVID-19 "піде в минуле", якщо всі будуть вакцинуватися, а Україна отримає препарати від коронавірусної інфекції.

"Після того, коли ми зрозуміємо, що ситуація погіршується, тоді ми вже всі повинні вакцинуватися, отримати доступні вакцини та зробити так, щоб ця проблема взагалі пішла в минуле", — підсумував народний депутат в ефірі "Україна 24".

Раніше Фокус повідомляв, що в МОЗ анонсували ослаблення карантину в Україні. За словами головного санлікаря Ігоря Кузіна, карантин за постановою Кабінету міністрів можуть послабити для тих українців, які вакцинували проти COVID-19.

Також Фокус розповідав, що в Раді можуть посилити карантин для невакцинованих українців. Нові обмеження можуть торкнутися водіїв громадського транспорту, працівників громадського харчування та інших людей, що контактують із населенням.