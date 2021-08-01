Штам "Дельта" поставив під загрозу боротьбу з коронавірусом, — ВООЗ

Головними причинами песимістичних прогнозів по боротьбі з COVID-19 фахівці називають недостатній рівень тестування і повільні темпи вакцинації.

Минулого тижня Всесвітня організація охорони здоров'я зареєструвала майже 4 млн нових випадків зараження коронавірусом, і, з огляду на поточні тенденції, очікується, що загальна кількість випадків перевищить 200 мільйонів протягом наступних двох тижнів, повідомив у своєму звіті генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"У середньому в п'яти з шести регіонів ВООЗ за останні чотири тижні число випадків інфікування зросло на 80% або майже подвоїлося. В Африці за той же період смертність збільшилася на 80%", – написав він, додавши, що таке зростання обумовлене здебільшого штамом "Дельта", який зараз виявлений як мінімум у 132 країнах.

У ВООЗ додали, що на даний момент коронавірус продовжує видозмінюватися, і зараз з'явилося чотири нових варіанти, що викликають тривогу. В майбутньому ж кількість штамів зростатиме, поки вірус продовжує своє поширення.

Заходи, що вживаються для боротьби з пандемією, в ВООЗ відзначили як такі, що не принесли бажаного результату. Виною всьому – змішування і мобільність населення, непослідовне використання заходів громадської охорони здоров'я і соціальних заходів, а також несправедливе використання вакцин.

"Насилу завойовані успіхи опиняються під загрозою або втрачаються, а системи охорони здоров'я в багатьох країнах перевантажені. 29 країн мають високі і постійно зростаючі потреби в кисні, і багато країн не мають достатніх запасів основного обладнання для захисту передових медичних працівників", – підкреслив глава ВООЗ .

Він також розповів, що показники тестування в бідних країнах складають менше 2% від показників держав із високим рівнем доходу, і без поліпшення якості тестування неможливо буде домогтися зниження ризику появи більш небезпечних варіантів коронавірусу.

"Нам необхідно більше стратегічних випробувань, щоб поліпшити глобальне розуміння того, де перебуває вірус, де найбільше потрібні заходи громадської охорони здоров'я, а також для виявлення випадків захворювання і скорочення передачі", – упевнений Тедрос Адханом Гебрейесус.

Нагадаємо, в ВООЗ повідомили, що індійський штам коронавірусу поширюється швидше, проте його смертність не перевищує показники "традиційного" вірусу з Уханяь. Однак перша смерть від "Дельти" вже зафіксована і в Україні. Її жертвою став пацієнт із Києва.