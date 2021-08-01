Штамм "Дельта" поставил под угрозу борьбу с коронавирусом, – ВОЗ

Главными причинами пессимистичных прогнозов по борьбе с COVID-19 специалисты называют недостаточный уровень тестирования и медленные темпы вакцинации.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала почти 4 млн новых случаев заражения коронавирусом, и, учитывая текущие тенденции, ожидается, что общее число случаев превысит 200 миллионов в течение следующих двух недель, сообщил в своем отчете генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

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"В среднем в пяти из шести регионов ВОЗ за последние четыре недели число случаев инфицирования увеличилось на 80% или почти удвоилось. В Африке за тот же период смертность увеличилась на 80%", – написал он, добавив, что такой рост обусловлен большей частью штаммом "Дельта", который в настоящее время обнаружен как минимум в 132 странах.

В ВОЗ добавили, что на данный момент коронавирус продолжает видоизменяться, и сейчас появилось четыре новых варианта, которые вызывают тревогу. В будущем же количество штаммов будет расти, пока вирус продолжает свое распространение.

Принимаемые меры борьбы с пандемией в ВОЗ отметили как такие, что не принесли желаемого результата. Виной всему – смешение и мобильность населения, непоследовательное использование мер общественного здравоохранения и социальных мер, а также несправедливое использование вакцин.

"С трудом завоеванные успехи оказываются под угрозой или утрачиваются, а системы здравоохранения во многих странах перегружены. 29 стран имеют высокие и постоянно растущие потребности в кислороде, и многие страны не имеют достаточных запасов основного оборудования для защиты передовых медицинских работников", – подчеркнул глава ВОЗ.

Он также рассказал, что показатели тестирования в бедных странах составляют менее 2% от показателей государств с высоким уровнем дохода, и без улучшения качества тестирования невозможно будет добиться снижения риска появления более опасных вариантов коронавируса.

"Нам необходимо больше стратегических испытаний, чтобы улучшить глобальное понимание того, где находится вирус, где больше всего необходимы меры общественного здравоохранения, а также для выявления случаев заболевания и сокращения передачи", – уверен Тедрос Адханом Гебрейесус.

Напомним, в ВОЗ сообщили, что индийский штамм коронавируса распространяется быстрее, однако его смертность не превышает показатели "традиционного" вируса из Уханя. Однако первая смерть от "Дельты" уже зафиксирована и в Украине. Ее жертвой стал пациент из Киева.