В Киеве зафиксировали первую смерть от коронавируса "Дельта" (видео)

Скончался один из пациентов, лежавший в Александровской больнице. При этом главврач больницы Людмила Антоненко прогнозирует "большой подъем заболеваемости".

В Александровском больнице Киева зафиксирована смерть пациента, у которого обнаружили агрессивный Дельта штамм коронавируса, сообщила директор Александровской больницы Людмила Антоненко в эфире телеканала "Киев".

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Она спрогнозировала резкий рост числа зараженных агрессивной мутацией коронавируса.

По словам главврача Антоненко, четверо из шести пациентов, у которых обнаружили Дельта штамм коронавируса, недавно приехали из Российской Федерации.

Индийский штамм коронавируса у зараженных смогли подтвердить только с помощью специальных реагентов, которых в Украине пока очень мало.

"Я думаю, что будет очень большой подъем заболеваемости. Поэтому я хочу еще раз подчеркнуть, что тестируемые больные, которые приехали из России, все они позитивные на Дельту. Поэтому если мы наблюдаем такое течение, то я думаю, что будет большой подъем заболеваемости", — заявила Людмила Антоненко в эфире телеканала "Киев".

Медики предупреждают, что возраст пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии, довольно молодой — от 30 до 40 лет. Болезнь COVID-19 протекает у больных агрессивно и быстрее: на второй-третий день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, из-за чего они не могут самостоятельно дышать.

[ + – ] Смерть от дельта штамма коронавируса в Киеве

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве шесть человек заболели коронавирусом дельта. Возраст заболевших индийским штаммом коронавирусной инфекции – от 21 до 73 лет, а индийскую мутацию коронавируса смогли выявить при первичном тестировании на коронавирус.

Также Фокус предупреждал, что новая волна COVID-19 в Украине может начаться с Востока. По прогнозам ученых НАН, вспышка коронавирусной болезни может начаться раньше осени, и волна COVID-19 начнется с Востока, где есть большая миграция людей из России.