У Києві зафіксували першу смерть від коронавірусу "Дельта" (відео)

Помер один з пацієнтів, котрий лежав в Олександрівській лікарні. При цьому головна лікарка лікарні Людмила Антоненко прогнозує "великий підйом захворюваності".

В Олександрівському лікарні Києва зафіксована смерть пацієнта, у якого виявили агресивний Дельта штам коронавірусу, повідомила директорка Олександрівської лікарні Людмила Антоненко в ефірі телеканалу "Київ".

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Вона спрогнозувала різке зростання числа заражених агресивною мутацією коронавірусу.

За словами головлікаря Антоненко, четверо з шести пацієнтів, у яких виявили Дельта штам коронавірусу, нещодавно приїхали з Російської Федерації.

Індійський штам коронавірусу в заражених змогли підтвердити тільки за допомогою спеціальних реагентів, яких в Україні поки дуже мало.

"Я думаю, що буде дуже великий підйом захворюваності. Тому я хочу ще раз підкреслити, що тестовані хворі, які приїхали з Росії, усі вони позитивні на Дельту. Тому якщо ми спостерігаємо такий перебіг, то я думаю, що буде великий підйом захворюваності", — заявила Людмила Антоненко в ефірі телеканалу "Київ".

Медики попереджають, що вік пацієнтів, які перебувають у важкому стані, досить молодий — від 30 до 40 років. Хвороба COVID-19 протікає у хворих агресивно і швидше: на другий-третій день після госпіталізації в пацієнтів різко знижується сатурація, через що вони не можуть самостійно дихати.

[ + – ] Смерть від дельта штаму коронавірусу в Києві

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві шість осіб захворіли коронавірусом дельта. Вік хворих індійським штамом коронавірусної інфекції — від 21 до 73 років, а індійську мутацію коронавірусу змогли виявити при первинному тестуванні на коронавірус.

Також Фокус попереджав, що нова хвиля COVID-19 в Україні може початися зі Сходу. За прогнозами вчених НАН, спалах коронавірусної хвороби може початися раніше, ніж восени, і хвиля COVID-19 почнеться зі Сходу, де є велика міграція людей з Росії.