У Києві шестеро осіб захворіли коронавірусом дельта

Вік хворих індійським штамом коронавірусної інфекції — від 21 до 73 років.

В Олександрівській лікарні Києва діагностовані шість випадків дельта-штаму коронавірусної інфекції.

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Як повідомляє у Facebook столичний Департамент охорони здоровʼя, індійський штам вдалося виявити при первинному тестуванні на коронавірус.

"Біоматеріал переданий для підтвердження в Київський міський лабораторний центр МОЗ України", — поінформували у відомстві.

За словами директора Департаменту Валентини Гінзбург, хворі, у яких виявили "дельту", різного віку — від 21 до 73 років.

"Наразі ми знаємо про штам "Дельта" більше не з практики, а з досвіду іноземних колег, з якими постійно спілкуються столичні лікарі. "Дельта" відрізняється високим рівнем контагіозності, більш коротким інкубаційним періодом і більш агресивним перебігом", — розповіла Гінзбург.

[ + – ] Повідомлення київського Департаменту охорони здоров'я

Раніше повідомлялося, що дві дози вакцини Pfizer і AstraZeneca практично так само ефективні проти дельта-варіанту COVID-19, як і проти раніше домінувального варіанту Alpha.

За словами міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка, до кінця літа коронавірус дельта буде домінувати в Україні.

А згідно з прогнозами Національної академії наук України, нова хвиля поширення COVID-19 в Україні, викликана дельта-штамом, може початися зі сходу країни.