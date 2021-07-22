Проти штаму Дельта ефективні дві вакцини, — Reuters

Ефективність цих вакцин довело дослідження британських учених.

Дві дози вакцини від коронавірусної інфекції Pfizer і AstraZeneca практично так само ефективні проти дельта-варіанту COVID-19, як і проти раніше домінувального варіанту Alpha.

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Це підтвердили результати дослідження, опублікованого в медичному журналі "Нова Англія", передає Reuters.

Згідно з отриманими даними, що дві дози вакцини Pfizer на 88% ефективні в запобіганні захворювання, викликаного індійським штамом коронавірусу (93,7% — проти "звичайного" коронавірусу).

Дві дози AstraZeneca ефективні проти дельта-варіанту на 67% (74,5% проти "альфа-варіанту").

Останнє дослідження показало, що одна доза препарату Pfizer була неефективна до індійського штаму на 36%, одна доза AstraZeneca — приблизно на 30%.

Агентство нагадує про інше дослідження, згідно з яким перша доза будь-якої вакцини від коронавірусу ефективна приблизно на 33% проти симптоматичного захворювання, викликаного дельта-варіантом.

Раніше міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що до кінця літа коронавірус дельта буде домінувати в Україні.

За прогнозами Національної академії наук України, нова хвиля поширення COVID-19 в Україні, викликана дельта штамом, може початися зі сходу країни.

Також відомо, що влада Туреччини може закрити кордони для іноземних туристів у разі погіршення епідемічної ситуації на фоні поширення індійського штаму COVID-19.