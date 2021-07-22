Против штамма Дельта эффективны две вакцины, – Reuters

Эффективность этих вакцин доказало исследование британских ученых.

Две дозы вакцины от коронавирусной инфекции Pfizer и AstraZeneca практически так же эффективны против дельта-варианта COVID-19, как и против ранее доминирующего варианта Alpha.

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Это подтвердили результаты исследования, опубликованного в медицинском журнале "Новая Англия", передает Reuters.

Согласно полученным данным, что две дозы вакцины Pfizer на 88% эффективны в предотвращении заболевания, вызванного индийским штаммом коронавируса (93,7% – против "обычного" коронавируса).

Две дозы AstraZeneca эффективны против дельта-варианта на 67% (74,5% против "альфа-варианта").

Последнее исследование показало, что одна доза препарата Pfizer была эффективна в отношении индийского штамма на 36%, одна доза AstraZeneca – приблизительно на 30%.

Агентство напоминает о другом исследовании, согласно которому первая доза любой вакцины от коронавируса эффективна приблизительно на 33% против симптоматического заболевания, вызванного дельта-вариантом.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что к концу лета коронавирус дельта будет доминирующим штаммом в Украине.

По прогнозам Национальной академии наук Украины, новая волна распространения COVID-19 в Украине, вызванная дельта штаммом, может начаться с востока страны.

Также известно, что власти Турции могут закрыть границы для иностранных туристов в случае ухудшения эпидемической ситуации на фоне распространения индийского штамма COVID-19.