Турция может закрыть границы для туристов из-за вспышки коронавируса дельта

За последнюю неделю количество зараженных штаммом Дельта, утверждают чиновники, увеличилось втрое и достигло 750 человек.

Власти Турции могут закрыть границы для иностранных туристов в случае ухудшения эпидемической ситуации на фоне распространения агрессивного индийского штамма коронавируса, заявил министр культуры и туризма республики Мехмета Нури Эрсоя.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По его словам, нет никаких гарантий, что в Турции не ухудшится эпидемиологическая ситуация из-за возможной новой вспышки COVID-19, спровоцированной дельта штаммом коронавируса.

Мехмет Нури Эрсой отметил, что после апрельского пика заболеваемости COVID-19 число заболевших в Турции постепенно снижалось и ситуация стабилизировалось в начале лета.

Но коронавирус Дельта повлиял на общую эпидемиологическую ситуацию в стране: за последнюю недели в три раза выросло число случаев заражения агрессивным индийским штаммом и достигло 750.

"Ни от чего гарантии нет, и, конечно, нужно смотреть, что происходит в ряде провинций со штаммом дельта. Однако по международным авиарейсам во внимание принимается ситуация по всей стране. Приоритет – максимальная вакцинация", — заявил министр в эфире телеканала.

Турция может вернуться к нормальному образу жизни, если в стране ускорятся темпы вакцинации населения. Правительство, по словам Мехмета Эрсоя, планирует принять в текущем году 25 млн туристов, получив доход в $20 млрд.

Президент Турецкой ассоциации инфекционистов Мехмет Джейхан предложил закрыть страну для туристов из России из-за распространения дельта штамма коронавируса.

Как отметил специалист, Москва сейчас бьет все рекорды по ежедневному числу заболевших COVID-19, поэтому Турция должна отказаться от приема российских туристов.

В общении с журналистами инфекционист Мехмет Джейхан также заявил, что Минздрав Турции не раскрывает информацию по распространению в стране дельта штамма коронавируса, хотя специалистам известно, что один человек, зараженный этой мутацией, в среднем инфицирует четырех.

Ранее Фокус сообщал, что коронавирус дельта уже в 111 странах мира. В ВОЗ отметили увеличение числа летальных случаев от COVID-19 после 10-недельного спада. Новая волна COVID-19 также вызвана возросшим социальным взаимодействием и передвижением людей между странами.

Также Фокус рассказывал, что дельта штамм коронавируса может охватить всю Европу до конца лета. Коронавирус дельта быстро распространяется среди молодежи, а хуже всего ситуация в Португалии, Кипре и Испании.