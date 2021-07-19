Туреччина може закрити кордони для туристів через спалах коронавірусу дельта

За останній тиждень кількість заражених штамом Дельта, стверджують чиновники, збільшилася втричі й досягла 750 осіб.

Влада Туреччини може закрити кордони для іноземних туристів у разі погіршення епідемічної ситуації на тлі поширення агресивного індійського штаму коронавірусу, заявив міністр культури і туризму республіки Мехмет Нурі Ерсой.

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За його словами, немає ніяких гарантій, що в Туреччині не погіршиться епідеміологічна ситуація через можливий новий спалах COVID-19, спровокований дельта штамом коронавірусу.

Мехмет Нурі Ерсой зазначив, що після квітневого піку захворюваності COVID-19 кількість хворих у Туреччині поступово знижувалася і ситуація стабілізувалася на початку літа.

Але коронавірус Дельта вплинув на загальну епідеміологічну ситуацію в країні: за останній тижні втричі зросла кількість випадків зараження агресивним індійським штамом і досягла 750.

"Ні від чого гарантії немає, і, звичайно, потрібно дивитися, що відбувається в низці провінцій зі штамом дельта. Однак із міжнародних авіарейсів до уваги береться ситуація по всій країні. Пріоритет — максимальна вакцинація", — заявив міністр в ефірі телеканалу.

Туреччина може повернутися до нормального способу життя, якщо в країні прискоряться темпи вакцинації населення. Уряд, за словами Мехмета Ерсоя, планує прийняти в поточному році 25 млн туристів, отримавши дохід $20 млрд.

Президент Турецької асоціації інфекціоністів Мехмет Джейхан запропонував закрити країну для туристів із Росії через поширення дельта штаму коронавірусу.

Як зазначив фахівець, Москва зараз бʼє всі рекорди за щоденною кількістю хворих COVID-19, тому Туреччина повинна відмовитися від прийому російських туристів.

У спілкуванні із журналістами інфекціоніст Мехмет Джейхан також заявив, що Міністерство охорони здоровʼя Туреччини не розкриває інформацію щодо поширення в країні дельта штаму коронавірусу, хоча фахівцям відомо, що одна людина, заражена цією мутацією, здебільшого інфікує чотирьох.

Раніше Фокус повідомляв, що коронавірус дельта вже в 111 країнах світу. У ВООЗ зазначили збільшення кількості летальних випадків від COVID-19 після 10-тижневого спаду. Нова хвиля COVID-19 також викликана дедалі більшою соціальною взаємодією і пересуванням людей між країнами.

Також Фокус розповідав, що дельта штам коронавірусу може охопити всю Європу до кінця літа. Коронавірус дельта швидко поширюється серед молоді, а найгірша ситуація в Португалії, Кіпрі та Іспанії.