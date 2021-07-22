В Киеве шесть человек заболели коронавирусом дельта

Возраст заболевших индийским штаммом коронавирусной инфекции – от 21 до 73 лет.

В Александровской больнице Киева диагностированы шесть случаев дельта-штамма коронавирусной инфекции.

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Как сообщает в Facebook столичный Департамент здравоохранения, индийский штамм удалось выявить при первичном тестировании на коронавирус.

"Биоматериал передан для подтверждения в Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины", – проинформировали в ведомстве.

По словам директора Департамента Валентины Гинзбург, больные у которых обнаружили "дельту", разного возраста – от 21 до 73 лет.

"Сейчас мы знаем о штамме "Дельта" больше не из практики, а из опыта иностранных коллег, с которыми постоянно общаются столичные врачи. "Дельта" отличается высоким уровнем контагиозности, более коротким инкубационным периодом и более агрессивным течением", – рассказала Гинзбург.

[ + – ] Сообщение киевского Департамента здравоохранения

Ранее сообщалось, что две дозы вакцины Pfizer и AstraZeneca практически так же эффективны против дельта-варианта COVID-19, как и против ранее доминирующего варианта Alpha.

По словам министра здравоохранения Виктор Ляшко, к концу лета коронавирус дельта будет доминирующим штаммом в Украине.

А согласно прогнозам Национальной академии наук Украины, новая волна распространения COVID-19 в Украине, вызванная дельта штаммом, может начаться с востока страны.