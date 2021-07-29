От Марокко до Пакистана: ВОЗ сообщила о четвертой волне COVID-19 и росте смертей от "Дельты"

Большинство госпитализированных зараженных пациентов — невакцинированные люди. В африканских больницах катастрофическая нехватка баллонов с кислородом и коек.

Коронавирус "Дельта" спровоцировал рост заболеваемости COVID-19 на Ближнем Востоке и в Северной Африке, сообщил директор регионального бюро ВОЗ Средиземноморья Ахмед Аль Мандхари.

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По его словам, агрессивный "Дельта" штамм коронавируса зафиксирован в 15 из 22 стран региона — от Марокко до Пакистана.

Увеличение числа новых заражений и летальных случаев от коронавируса "Дельта" эксперты ВОЗ фиксируют в Иране, Ираке, Тунисе и Ливии. Как отметил Ахмед Аль Мандхари, еженедельно в течение последних 4 недель регистрировалось более 310 000 новых случаев и 3500 смертей, что на 55% и 15% больше числа случаев и смертей, зафиксированных месяцем ранее.

Директор регионального бюро ВОЗ Средиземноморья предупредил, что большинство заболевших пациентов, которых госпитализировали с COVID-19, не проходили курс вакцинации.

"За последние недели увеличилось количество новых случаев заражения и смертей. Большинство новых заболевших и госпитализированных пациентов — это непривитые люди. Сейчас мы находимся в четвертой волне COVID-19 по всему региону. Эффективно применяя все меры общественного и социального здравоохранения, мы сделаем так, чтобы это была последняя волна", — подчеркнул Аль Мандхари.

О четвертой волне COVID-19, вызванной коронавирусом "Дельта", сообщили также в Италии. По данным специалистов независимого медицинского фонда GIMBE, с 21 по 27 июля в Италии был зафиксирован рост числа летальных случаев от COVID-19. До этого в течение 15 недель подряд показатель смертности снижался.

Количество новых случаев заражения COVID-19 за неделю вырос на 64% — 31 963 по сравнению с 19 390 за неделю до этого. На 14,5% увеличилось количество пациентов, которых госпитализировали в палаты интенсивной терапии на фоне болезни.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве зафиксировали первую смерть от коронавируса "Дельта". Умершим от индийского штамма оказался врач, который заразился коронавирусом "Дельта" в Украине. Как отметили в МОЗ, скончавшийся от коронавируса врач в последние месяцы не выезжал за границу.

Также Фокус рассказывал, в России выявили агрессивную бразильскую мутацию коронавируса. Образцы мутации "гамма" российские ученые получили от коллег из Австралии и Италии. Дельта и гамма штаммы коронавируса были отнесены в категорию "вызывающих озабоченность", поскольку они более трансмиссивны, вирулентны, и эти мутации научились снижать эффективность антител.