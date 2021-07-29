Від Марокко до Пакистану: ВООЗ повідомила про четверту хвилю COVID-19 і зростання смертей від "Дельти"

Більшість госпіталізованих заражених пацієнтів — невакциновані люди. В африканських лікарнях катастрофічна нестача балонів із киснем і ліжок.

Коронавірус "Дельта" спровокував зростання захворюваності COVID-19 на Близькому Сході й у Північній Африці, повідомив директор регіонального бюро ВООЗ Середземномор'я Ахмед Аль Мандхарі.

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За його словами, агресивний "Дельта" штам коронавірусу зафіксований в 15 з 22 країн регіону — від Марокко до Пакистану.

Збільшення кількості нових заражень і летальних випадків від коронавірусу "Дельта" експерти ВООЗ фіксують в Ірані, Іраку, Тунісі та Лівії. Як зазначив Ахмед Аль Мандхарі, щотижня протягом останніх 4 тижнів реєструвалися понад 310 000 нових випадків і 3 500 смертей, що на 55% і 15% більше кількості випадків і смертей, зафіксованих місяцем раніше.

Директор регіонального бюро ВООЗ Середземномор'я попередив, що більшість хворих пацієнтів, яких госпіталізували з COVID-19, не проходили курс вакцинації.

"За останні тижні збільшилася кількість нових випадків зараження і смертей. Більшість нових хворих і госпіталізованих пацієнтів — це нещеплені люди. Зараз ми знаходимося в четвертій хвилі COVID-19 по всьому регіону. Ефективно використовуючи всі заходи громадської і соціальної охорони здоров'я, ми зробимо так, щоб це була остання хвиля", — підкреслив Аль Мандхарі.

Про четверту хвилю COVID-19, викликану коронавірусом "Дельта", повідомили також в Італії. За даними фахівців незалежного медичного фонду GIMBE, з 21 по 27 липня в Італії було зафіксоване зростання кількості летальних випадків від COVID-19. До цього протягом 15 тижнів поспіль показник смертності знижувався.

Кількість нових випадків зараження COVID-19 за тиждень виросла на 64% — 31 963 порівняно з 19 390 за тиждень до цього. На 14,5% збільшилася кількість пацієнтів, яких госпіталізували в палати інтенсивної терапії на тлі хвороби.

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві зафіксували першу смерть від коронавірусу "Дельта". Померлим від індійського штаму виявився лікар, який заразився коронавірусом "Дельта" в Україні. Як зазначили в МОЗ, лікар, який помер від коронавірусу, в останні місяці не виїжджав за кордон.

Також Фокус розповідав, у Росії зафіксували агресивну бразильську мутацію коронавірусу. Зразки мутації "гамма" російські вчені отримали від колег з Австралії та Італії. Дельта і гамма штами коронавірусу належать до категорії "ті, що викликають заклопотаність", оскільки вони більш трансмісивні, вірулентні, й ці мутації навчилися знижувати ефективність антитіл.