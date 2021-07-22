Гамма штам: у Росії зафіксували агресивну бразильську мутацію коронавірусу

Зразки мутації "гамма" російські вчені отримали від колег з Австралії та Італії. Вивчення бразильського штаму триватиме до двох місяців.

Бразильський штам коронавірусу "гамма" офіційно зафіксований на території Російської Федерації, повідомляє Інтерфакс, цитуючи заяву наукового центру Росспоживнагляду "Вектор".

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Дельта і гамма штами коронавірусу були зараховані до категорії "ті, що викликають заклопотаність", оскільки вони більш трансмісивні, вірулентні, і ці мутації навчилися знижувати ефективність антитіл.

"На території Російської Федерації широке поширення отримав варіант "дельта", зафіксовані поодинокі випадки варіанту "гамма", — йдеться в повідомленні.

Фахівці нагадали, що бразильський штам коронавірусу "гамма", як і "дельта", є більш заразним. Що стосується штамів "епсилон" і "лямбда", які належать до категорії "ті, що викликають інтерес", але на території Росії їх поки не фіксували.

У "Векторі" очікують, що індійський штам коронавірусу "дельта" незабаром може витіснити вже вивчені різновиди SARS-CoV-2 у багатьох країнах.

"В РФ також зазначається тенденція заміщення інших варіантів варіантом дельта. З урахуванням наявних у нього конкурентних переваг порівняно з відомими варіантами, немає підстав очікувати витіснення варіанту дельта вже вивченими різновидами SARS-CoV-2", — продовжили вчені.

Наразі російські фахівці отримали кілька зразків нової мутації "гамма" з дослідних установ Австралії, Таїланду й Італії. Вивчення агресивного бразильського штаму триватиме приблизно два місяці.

Раніше Фокус повідомляв, що в РФ погіршується епідемічна ситуація через коронавірус Дельта. За останній місяць в Росії спостерігається стрімке зростання кількості нових випадків зараження COVID-19, а більшість випадків виникнення коронавірусної хвороби спровоковані саме штамом Дельта.

Також Фокус розповідав, що Україну може охопити нова хвиля COVID-19. За прогнозами вчених НАН, поширення інфекції може початися зі Сходу, що межує з РФ, де зафіксоване зростання кількості заражень дельта штамом коронавірусу. Фахівці попереджають, що нова хвиля COVID-19 може початися раніше, ніж восени.