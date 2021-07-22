Гамма штамм: в России выявили агрессивную бразильскую мутацию коронавируса

Образцы мутации "гамма" российские ученые получили от коллег из Австралии и Италии. Изучение бразильского штамма займет до двух месяцев.

Бразильский штамм коронавируса "гамма" официально выявлен на территории Российской Федерации, сообщает Интерфакс, цитируя заявление научного центра Роспотребнадзора "Вектор".

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Дельта и гамма штаммы коронавируса были отнесены в категорию "вызывающих озабоченность", поскольку они более трансмиссивны, вирулентны, и эти мутации научились снижать эффективность антител.

"На территории Российской Федерации широкое распространение получил вариант "дельта", выявлены единичные случаи варианта "гамма", — говорится в сообщении.

Специалисты напомнили, что бразильский штамм коронавируса "гамма", как и "дельта", является более заразным. Что касается штаммов "эпсилон" и "лямбда", которые относятся к категории "вызывающих интерес", но на территории России их пока не выявляли.

В "Векторе" ожидают, что индийский штамм коронавируса "дельта" в скором времени вытеснить уже изученные разновидности SARS-CoV-2 во многих странах.

"В РФ также отмечается тенденция замещения других вариантов вариантом дельта. С учетом имеющихся у него конкурентных преимуществ в сравнении с известными вариантами, нет оснований ожидать вытеснения варианта дельта уже изученными разновидностями SARS-CoV-2", — продолжили ученые.

В данный момент российские специалисты получили несколько образцов новой мутации "гамма" из исследовательских учреждений Австралии, Таиланда и Италии. Изучение агрессивного бразильского штамма займет около двух месяцев.

Ранее Фокус сообщал, что в РФ ухудшается эпидемическая ситуация из-за коронавируса Дельта. В последний месяц в России наблюдается стремительный рост количества новых случаев заражения COVID-19, а большинство случаев возникновения коронавирусной болезни спровоцировано именно штаммом Дельта.

Также Фокус рассказывал, что Украину может охватить новая волна COVID-19. По прогнозам ученых НАН, распространение инфекции может начаться с Востока, граничащего с РФ, где зафиксирован рост числа заражений дельта штаммом коронавируса. Специалисты предупреждают, что новая волна COVID-19 может начаться раньше осени.