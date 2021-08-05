Симптомы "Дельты" отличаются от "старого" коронавируса, – Минздрав

В министерстве назвали отличия дельта-штамма от "привычного" COVID-19 и призвали украинцев вакцинироваться.

Согласно исследованию, проведенному китайскими учеными, симптомы вируса дельта отличаются от "стандартного" коронавируса, а при заражении дельта-штаммом коронавируса концентрация вируса в крови в тысячу раз больше, чем это было у инфицированных "диким" штаммом COVID-19, сообщает в Facebook пресс-служба Минздрава Украины.

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Это означает, отметили в ведомстве, что больной индийским штаммом гораздо интенсивнее выделяет вирус во внешнюю среду, способствуя его распространению на других людей.

При этом, симптомы при заражении штаммом "Дельта" отличаются от "старого" коронавируса.

В министерстве перечислили самые симптомы вируса дельта:

лихорадка;

головная боль;

боль в горле;

насморк.

Менее распространенными симптомами при дельта-штамме являются потеря обоняния и вкуса и кашель.

Часть заболевших жалуется на более серьезные симптомы дельта штамма COVID-19:

нарушения слуха;

желудочно-кишечные проблемы;

образование сгустков крови.

Последний симптом способен привести к гибели тканей и гангрене.

В Минздраве сообщили также, что вероятность развития тяжелого течения болезни при заражении штаммом "Дельта" гораздо выше, если человек не вакцинирован.

Если заражение все же произошло, то полностью привитые люди переносят болезнь бессимптомно или в гораздо более легкой форме.

[ + – ] Сообщение Минздрава Украины

Ранее Всемирная организация здравоохранения проинформировала, что коронавирус "Дельта" не является более смертоносным штаммом по сравнению с тем, который был обнаружен в Ухане.

Вместе с тем, ВОЗ считает, что штамм "Дельта" поставил под угрозу борьбу с коронавирусом в связи с медленными темпами вакцинации и недостаточным уровнем тестирования.

Согласно прогнозу академика НАН Украины Сергея Комисаренко, "взрыв" штамма "Дельта" в Украине возможен в сентябре-октябре 2021 года