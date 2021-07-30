Коронавирус "Дельта" имеет такую же смертоносность, как и штамм из Уханя, — ВОЗ

Распространение коронавируса за прошедший месяц ускорилось в два раза. Заразность коронавируса "Дельта" не предусматривает рост летальных случаев от данной мутации.

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что коронавирус "Дельта" не является более смертоносным штаммом по сравнению со штаммом, обнаруженным в Ухане, пишет Wion.

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Технический руководитель ВОЗ Мария Ван Керкхове признала, что имеются лабораторные исследования, которые свидетельствуют о том, что индийский штамм коронавируса распространяется быстрее.

Однако, специалисты не зафиксировали повышенную смертность от коронавируса "Дельта".

Вариант "Дельта" , как отмечает Мария Ван Керкхове, примерно на 50% быстрее передается, чем штаммы Sars-CoV-2, впервые появившиеся в Китае в конце 2019 года. Несколько стран сообщили о повышенных показателях госпитализации, но более высокие показатели смертности не были зарегистрированы.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что распространение коронавируса за прошедший месяц ускорилось в два раза. По прогнозам организации, в ближайшие две недели общее количество зараженных COVID-19 превысит 200 млн человек.

"На прошлой неделе ВОЗ сообщила о четырех миллионах случаев COVID-19, а с нынешней скоростью мы ожидаем, что в ближайшие две недели общее количество заражений превысит 200 миллионов. И мы знаем, что недооцениваем цифры", — заявил Гебрейесус и добавил, что в Африке смертность от коронавируса выросла на 80%.

На сегодняшний день коронавирус "Дельта" зафиксирован в 132 странах мира. Главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан призвал продолжить массовую вакцинацию, которая, по его словам, является единственной защиты от тяжелого течения болезни COVID-19.

"Все вакцины, которые в настоящее время одобрены ВОЗ, обеспечивают значительную защиту от тяжелых заболеваний и госпитализации при всех вариантах, включая вариант Дельта. Мы боремся с одним и тем же вирусом, но с вирусом, который стал быстрее и лучше адаптироваться для передачи среди нас, людей", — добавил Райан на брифинге.

Ранее Фокус сообщал, что ВОЗ сообщила о четвертой волне COVID-19 и росте смертей от "Дельты". Большинство госпитализированных зараженных пациентов — невакцинированные люди. В африканских больницах катастрофическая нехватка баллонов с кислородом и коек.

Также Фокус рассказывал, что в Украине зафиксировано 17 случаев коронавируса "Дельта". Четверо из шести пациентов, у которых обнаружили Дельта штамм коронавируса, недавно приехали из Российской Федерации.