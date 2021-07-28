Заразился в Украине: что известно о первой жертве коронавируса "Дельта"

Умершим пациентом оказался врач, который не выезжал за границу. Подтвержденные случаи коронавируса "Дельта" зафиксированы в Киеве, Закарпатской и Львовской областях

Скончавшийся в Киеве от "Дельта" штамма коронавируса заразился инфекцией на территории Украины, сообщил главный санврач Игорь Кузин во время брифинга.

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По его словам, большинство случаев заражения индийским штаммом коронавируса было выявлено ПЦР-тестами.

Главный санврач отметил, что мужчина с COVID-19, который умер во вторник, 27 июля, в Александровской больнице Киева, заразился "Дельта" штаммом коронавируса на территории Украины.

Умершим пациентом оказался врач, у которого в последние месяцы не было путешествий за границу.

"Относительно этого случая. Это по специальности врач, мужчина. У него не было опыта путешествия за границу в течение последних месяцев. Поэтому это факт инфицирования на территории страны или при исполнении служебных обязанностей, или в домашних условиях", — заметил Игорь Кузин в ходе брифинга.

Подтвержденные случаи COVID-19, вызванные коронавирусом "Дельта", зарегистрированы в Киеве, Закарпатской и Львовской областях, а большинство пациентов путешествовали в Россию и другие страны.

Замглавы МОЗ Игорь Кузин на брифинге предупредил, что у больных штаммом "Дельта" предварительно в 2,6 раза растет потребность в интенсивном медицинском вмешательстве, и существует повышенный риск повторного инфицирования. От тяжелого течения болезни COVID-19, по словам главного санврача, защищает только полный курс вакцинации.

Ранее Фокус рассказывал, что в Киеве зафиксировали первую смерть от коронавируса "Дельта". Индийский штамм коронавируса у зараженных смогли подтвердить только с помощью специальных реагентов, которых в Украине пока очень мало, а медики прогнозируют скорый рост числа заражений дельта штаммом.

Также Фокус предупреждал, что раньше осени в Украине может начаться новая волна COVID-19. Как прогнозируют ученые НАН, новая вспышка заражений может начаться с Востока, где зафиксирована большая миграция людей из России.