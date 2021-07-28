Заразився в Україні: що відомо про першу жертву коронавірусу "Дельта"

Померлим пацієнтом виявився лікар, який не виїжджав за кордон. Підтверджені випадки коронавируса "Дельта" зафіксовані в Києві, Закарпатській і Львівській областях

Померлий у Києві від "Дельта"-штаму коронавірусу заразився інфекцією на території України, повідомив головний санлікар Ігор Кузін під час брифінгу.

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За його словами, більшість випадків зараження індійським штамом коронавірусу було виявлено ПЛР-тестами.

Головний санлікар зазначив, що чоловік із COVID-19, який помер у вівторок, 27 липня, в Олександрівській лікарні Києва, заразився "Дельта"-штамом коронавірусу на території України.

Померлим пацієнтом виявився лікар, у якого в останні місяці не було подорожей за кордон.

"Щодо цього випадку. Це за фахом лікар, чоловік. У нього не було досвіду подорожі за кордон протягом останніх місяців. Тому це факт інфікування на території країни або під час виконання службових обов'язків, або в домашніх умовах", — зауважив Ігор Кузин під час брифінгу.

Підтверджені випадки COVID-19, викликані коронавірусом "Дельта", зареєстровані в Києві, Закарпатській і Львівській областях, а більшість пацієнтів подорожували в Росію та інші країни.

Заступник голови МОЗ Ігор Кузін на брифінгу попередив, що у хворих штамом "Дельта" попередньо в 2,6 рази зростає потреба в інтенсивному медичному втручанні та існує підвищений ризик повторного інфікування. Від важкого перебігу хвороби COVID-19, за словами головного санлікаря, захищає тільки повний курс вакцинації.

Раніше Фокус розповідав, що в Києві зафіксували першу смерть від коронавірусу "Дельта". Індійський штам коронавірусу в заражених змогли підтвердити тільки за допомогою спеціальних реагентів, яких в Україні поки дуже мало, а медики прогнозують швидке зростання числа заражень дельта штамом.

Також Фокус попереджав, що раніше осені в Україні може початися нова хвиля COVID-19. Як прогнозують вчені НАН, новий спалах заражень може початися зі Сходу, де зафіксована велика міграція людей із Росії.