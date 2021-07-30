Коронавірус "Дельта" має таку ж смертоносність, як і штам з Ухані, — ВООЗ

Поширення коронавірусу за минулий місяць прискорилося вдвічі. Заразність коронавірусу "Дельта" не передбачає зростання летальних випадків від цієї мутації.

Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що коронавірус "Дельта" не є більш смертоносним штамом порівняно зі штамом, виявленим в Ухані, пише Wion.

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Технічна керівниця ВООЗ Марія Ван Керкхове визнала, що є лабораторні дослідження, які свідчать про те, що індійський штам коронавірусу поширюється швидше.

Однак, фахівці не зафіксували підвищену смертність від коронавірусу "Дельта".

Варіант "Дельта", як зазначає Марія Ван Керкхове, приблизно на 50% швидше передається, ніж штами Sars-CoV-2, що вперше з'явилися в Китаї наприкінці 2019 року. Кілька країн повідомили про підвищені показники госпіталізації, але більш високі показники смертності не були зареєстровані.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїесус попередив, що поширення коронавірусу за минулий місяць прискорилося вдвічі. За прогнозами організації, в найближчі два тижні загальна кількість заражених COVID-19 перевищить 200 млн осіб.

"Минулого тижня ВООЗ повідомила про чотири мільйони випадків COVID-19, а з нинішньою швидкістю ми очікуємо, що в найближчі два тижні загальна кількість заражень перевищить 200 мільйонів. І ми знаємо, що недооцінюємо цифри", — заявив Гебреїсус і додав, що в Африці смертність від коронавірусу зросла на 80%.

На сьогоднішній день коронавірус "Дельта" зафіксований в 132 країнах світу. Головний експерт ВООЗ із надзвичайних ситуацій Майк Раян закликав продовжити масову вакцинацію, яка, за його словами, є єдиним захистом від тяжкого перебігу хвороби COVID-19.

"Усі вакцини, які наразі схвалені ВООЗ, забезпечують значний захист від важких захворювань і госпіталізації за першої-ліпшої нагоди, враховуючи варіант Дельта. Ми боремося з одним і тим же вірусом, але з вірусом, який став швидше і краще адаптуватися для передавання серед нас, людей", — додав Раян на брифінгу.

Раніше Фокус повідомляв, що ВООЗ повідомила про четверту хвилю COVID-19 і зростання смертей від "Дельти". Більшість госпіталізованих заражених пацієнтів — невакциновані люди. В африканських лікарнях катастрофічна нестача балонів із киснем і ліжок.

Також Фокус розповідав, що в Україні зафіксовані 17 випадків коронавірусу "Дельта". Четверо із шести пацієнтів, у яких зафіксували Дельта штам коронавірусу, недавно приїхали з Російської Федерації.