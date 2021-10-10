От насморка до лихорадки: Минздрав назвал симптомы легкой формы COVID-19

Медики предупреждают, что коронавирус постоянно мутирует и болезнь может по-разному проявляться у пациентов.

Минздрав опубликовал список симптомы легкого течения COVID-19 у человека. Об этом информирует пресс-служба профильного министерства.

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По словам медиков, пациенты могут по разному переносить коронавирусную болезнь и это зависит от ряда факторов, которые невозможно заранее предвидеть.

Для легкой формы COVID-19, как отмечают в Минздраве, характерны следующие симптомы:

небольшая лихорадка до 38 градусов;

насморк или заложенность носа;

головная боль;

боль в горле;

боль в мышцах;

кашель без таких признаков дыхательной недостаточности как, затрудненное дыхание, увеличение частоты дыхательных движений, кровохарканье;

желудочно-кишечные проявления (тошнота, рвота, диарея) без признаков обезвоживания;

отсутствие изменений психического состояния (нарушение сознания, вялость);

искажение обоняния (дизосмия), вкуса (дизгевзия) или потеря обоняния (аносмия), вкуса (авгезия).

Однако, как предупреждают в Минздраве, этот список симптомов легкой формы COVID-19 не является исчерпывающим, поскольку коронавирус постоянно мутирует. В связи с этим медики рекомендуют украинцам делать тест на коронавирусную болезнь при любом проявлении симптомов ОРВИ.

"Важно, что симптоматика легкого течения заболевания не означает, что состояние пациента не будет ухудшаться", — добавили в пресс-службе.

Ранее Фокус предупреждал, что симптомы при "Дельта" штамме отличаются от прошлых мутаций COVID-19. Больной индийским штаммом гораздо интенсивнее выделяет вирус во внешнюю среду, а у пациентов наблюдается насморк, кашель, головные боли и лихорадка.

Также Фокус сообщал, что у пациентов с "Дельта" штаммом могут проявляться симптомы расстройства желудочно-кишечного тракта. В России, например, больные пациенты массово жалуются на диарею и боли в животе.