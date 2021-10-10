От насморка до лихорадки: Минздрав назвал симптомы легкой формы COVID-19
Медики предупреждают, что коронавирус постоянно мутирует и болезнь может по-разному проявляться у пациентов.
Минздрав опубликовал список симптомы легкого течения COVID-19 у человека. Об этом информирует пресс-служба профильного министерства.
По словам медиков, пациенты могут по разному переносить коронавирусную болезнь и это зависит от ряда факторов, которые невозможно заранее предвидеть.
Для легкой формы COVID-19, как отмечают в Минздраве, характерны следующие симптомы:
- небольшая лихорадка до 38 градусов;
- насморк или заложенность носа;
- головная боль;
- боль в горле;
- боль в мышцах;
- кашель без таких признаков дыхательной недостаточности как, затрудненное дыхание, увеличение частоты дыхательных движений, кровохарканье;
- желудочно-кишечные проявления (тошнота, рвота, диарея) без признаков обезвоживания;
- отсутствие изменений психического состояния (нарушение сознания, вялость);
- искажение обоняния (дизосмия), вкуса (дизгевзия) или потеря обоняния (аносмия), вкуса (авгезия).
Однако, как предупреждают в Минздраве, этот список симптомов легкой формы COVID-19 не является исчерпывающим, поскольку коронавирус постоянно мутирует. В связи с этим медики рекомендуют украинцам делать тест на коронавирусную болезнь при любом проявлении симптомов ОРВИ.
"Важно, что симптоматика легкого течения заболевания не означает, что состояние пациента не будет ухудшаться", — добавили в пресс-службе.
Ранее Фокус предупреждал, что симптомы при "Дельта" штамме отличаются от прошлых мутаций COVID-19. Больной индийским штаммом гораздо интенсивнее выделяет вирус во внешнюю среду, а у пациентов наблюдается насморк, кашель, головные боли и лихорадка.
Также Фокус сообщал, что у пациентов с "Дельта" штаммом могут проявляться симптомы расстройства желудочно-кишечного тракта. В России, например, больные пациенты массово жалуются на диарею и боли в животе.