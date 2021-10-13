Матч чемпіонату України з футболу перенесено через спалах коронавірусу

У львівському клубі підтвердився коронавірус, на який захворіла низка футболістів.

Керівництво української прем'єр-ліги прийняло рішення перенести матч 11-го туру чемпіонату України між "Інгульцем" і "Рухом" на невизначений термін, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Як повідомляє пресслужба ліги, у низки футболістів львівського клубу був зафіксовано інфікування коронавірусом. Серед гравців, які здали позитивні тести на коронавірус, усі воротарі команди, які перебувають у заявці клубу, тому львівська команда не зможе взяти участь у матчі в установлений раніше термін.

Матч "Інгулець" — "Рух" повинен був відбутися цієї неділі, 17 жовтня, але тепер нова дата буде встановлена пізніше. Також буде перенесений і матч юнацьких команд "Інгульця" та "Руху".

Обидві команди перебувають у нижній половині турнірної таблиці, проте не боряться за виживання. "Рух" набрав 11 очок у 10 матчах чемпіонату України, а "Інгулець" — 8 у 10 матчах. "Рух" займає 10-у позицію в турнірній таблиці чемпіонату України, а їхній опонент на найближчу гру — 12-е місце.

У цьому турі центральним матчем чемпіонату України буде зустріч між донецьким "Шахтарем" і луганською "Зорею", київське "Динамо" в цей час зустрінеться зі "Львовом", "Ворскла" й "Олександрія" в очному турі визначать, хто з команд більше готовий боротися у цьому сезоні за участь єврокубках в наступному сезоні.

Юнацька ж команда "Руху" йде в трійці найсильніших команд турніру, поступаючись лише "Шахтарю" та "Динамо". Молодь "Інгульця" є одним із аутсайдерів турніру та займає 14-е місце, набравши всього лише 4 очки в десяти матчах юнацького чемпіонату.

Раніше Фокус розповідав про ексцентричного президента "Інгульця", який у бліц-інтерв'ю розповів багато цікавого про своє життя.