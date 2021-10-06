Президент "Інгульця": "На безлюдний острів взяв би з собою автомат, сокиру та сірники"

Президент українського футбольного клубу відповів на бліцопитування.

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк відповів на низку коротких запитань від журналістів.

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"Кого я боюся? Дружину, коли приходжу п'яним додому через добу. Дружина мене й надихає, підтримує. Після того, що я пережив, розумію, наскільки важлива підтримка сім'ї. Секс-символ — теж дружина. Інших жінок я не люблю. Красивішу за дружину я нікого не зустрічав у своєму житті", — сказав Поворознюк FanDay.

Також Поворознюк поділився своєю думкою про участь олігархів у розвитку українського футболу.

"Це дуже добре для нашого футболу, але поки в нас ніхто цього не розуміє. Ахметов або Коломойський? Я б обрав обох. Вони гідні один одного", — сказав Поворознюк.

"Якщо описати себе в трьох словах, то я справедливий, рішучий, велелюбний. Моя улюблена книга — "Я — злодій у законі" Євгена Сухова, а серіал — "Дев'ять життів Нестора Махно". Гроші для мене — не найголовніше в житті.

Які три речі взяв би з собою на безлюдний острів? Автомат Калашникова, сокиру та сірники.

Моя головна помилка в житті — це те, що я сів у в'язницю та взяв усе на себе, а мене всі зрадили", — сказав Поворознюк.

Також президент українського клубу зізнався, що вірить у загробне життя.

"Так. Я просто вже був там. І не раз. Коли тебе підривають у машині і тебе звідти викидає вибуховою хвилею, і через три дні в тебе немає розуміння, де ти побував і що ти робив — ось тоді ти все зрозумієш", — сказав Поворознюк.

Крім цього, Поворознюк розповів про свій рекорд у вживанні алкоголю.

"126 напів стаканчиків", — сказав Поворознюк.

Раніше Поворознюк запам'ятався своєю фразою : "Ці руки багато крали, але тільки в держави. Я ніколи не крав у людей".