Президент "Ингульца": "На необитаемый остров взял бы с собой автомат, топор и спички"

Президент украинского футбольного клуба ответил на блиц-опрос.

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк ответил на ряд коротких вопросов от журналистов.

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"Кого я боюсь? Жену, когда прихожу пьяным домой через сутки. Жена меня и вдохновляет, поддерживает. После того, что я пережил, понимаю, насколько важна поддержка семьи. Секс-символ – тоже жена. Других женщин я не люблю. Красивее жены я никого не встречал в своей жизни", – сказал Поворознюк FanDay.

Также Поворознюк поделился своим мнением об участии олигархов в развитии украинского футбола.

"Это очень хорошо для нашего футбола, но пока у нас никто этого не понимает. Ахметов или Коломойский? Я бы выбрал обоих. Они достойны друг друга", – сказал Поворознюк.

"Если описать себя в трех словах, то я справедливый, решительный, любвеобильный. Моя любимая книга – "Я – вор в законе" Евгения Сухова, а сериал – "Девять жизней Нестора Махно". Деньги для меня – не самое главное в жизни.

Какие три вещи взял бы с собой на необитаемый остров? Автомат Калашникова, топор и спички.

Моя главная ошибка в жизни – это то, что я сел в тюрьму и взял все на себя, а меня все предали", – сказал Поворознюк.

Также президент украинского клуба признался, что верит в загробную жизнь.

"Да. Я просто уже был там. И не раз. Когда тебя взрывают в машине и тебя оттуда выбрасывает взрывной волной, и через три дня у тебя нет понимания, где ты побывал и что ты делал – вот тогда ты все поймешь", – сказал Поворознюк.

Кроме этого, Поворознюк рассказал о своем рекорде в употреблении алкоголя.

"126 полустаканчиков", – сказал Поворознюк.

Ранее Поворознюк запомнился своей фразой: "Эти руки много крали, но только у государства. Я никогда не крал у людей".