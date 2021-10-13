Матч чемпионата Украины по футболу перенесен из-за вспышки коронавируса

Во львовском клубе подтвердился коронавирус, которым заболел ряд футболистов.

Руководство украинской премьер-лиги приняло решение перенести матч 11-го тура чемпионата Украины между "Ингульцем" и "Рухом" на неопределенный срок, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Как сообщает пресс-служба лиги, у ряда футболистов львовского клуба был зафиксировано инфицирование коронавирусом. Среди игроков сдали положительные тесты на коронавирус все вратари команды, которые находятся в заявке клуба, поэтому львовская команда не сможет принять участие в матче в установленном ранее сроке.

Матч "Ингулец" – "Рух" должен был состояться в это воскресенье, 17 октября, но теперь новая дата будет установлена позднее. Также будет перенесен и матч юношеских команд "Ингульца" и "Руха".

Обе команды находятся в нижней половине турнирной таблице, однако не борятся за выживание. "Рух" набрал 11 очков в 10 матчах чемпионата Украины, а "Ингулец" – 8 в 10 матчах. "Рух" занимает 10-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Украины, а их оппонент на ближайшую игру – 12-е место.

В этом туре центральным матчем чемпионата Украины будет встреча между донецким "Шахтером" и луганской "Зарей", киевское "Динамо" в это время встретится со "Львовом", "Ворскла" и "Александрия" в очном туре определят, кто из команд больше готов бороться в этом сезоне за участие еврокубках в следующем сезоне.

Юношеская же команда "Руха" идет в тройке самых сильных команд турнира, уступая лишь "Шахтеру" и "Динамо". Молодежь "Ингульца" является одним из аутсайдеров турнира и занимает 14-е место, набрав всего лишь 4 очка в десяти матчах юношеского чемпионата.

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