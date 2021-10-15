Ситуация с COVID-19 ухудшается: четыре украинских региона вошли в "красную" зону
Жесткий карантин с 18 октября стартует в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.
Четыре украинских области — Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская — перешли в "красную" зону эпидемической опасности, с 18 октября их ждет ужесточение карантина. Об этом на своем канале в Telegram заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Усилить карантинные меры для противодействия распространения COVID-19 в этих регионах решили на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Таким образом, в "красной" зоне уже пять регионов Украины — 15 октября жесткие противоэпидемические ограничения уже заработали в Херсонской области.
Пребывание региона в "красной" зоне подразумевает прекращение работы образовательных учреждений (переход на дистанционную форму обучения), заведений общепита, кинотеатров, театров и тренажерных залов, если персонал и посетители не вакцинированы от коронавируса. Запрет распространяется и на проведение массовых мероприятий.
К "оранжевой" зоне в настоящее время относятся 12 областей:
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
"Желтые" области и административные единицы по состоянию на 15 октября:
- Киев;
- Винницкая область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Кировоградская область;
- Полтавская область;
- Ровненская область.
На заседании комиссии по ТЭБ и ЧС также поручили усилить в Луганской и Херсонской областях контроль за соблюдением санитарных норм, увеличить коечный фонд и ввести дополнительные карантинные ограничения на территории объединенных территориальных громад, в которых фиксируются наибольшие вспышки заболеваемости COVID-19.
По данным официального Telegram-канала Министерства здравоохранения "Коронавірус_інфо", за 14 октября в Украине выявили 13 624 новых случая COVID-19. 4 947 человек госпитализированы, умерли — 202, выздоровели — 4 591.
Фокус ранее писал о том, что руководство украинской Премьер-лиги приняло решение перенести матч 11-го тура чемпионата Украины между "Ингульцем" и "Рухом" на неопределенный срок из-за коронавируса, которым заразились ряд игроков из львовской команды.
Напомним также, что Минздрав назвал симптомы легкой формы COVID-19. Медики предупреждают, что коронавирус постоянно мутирует и болезнь может по-разному проявляться у пациентов.