Ситуация с COVID-19 ухудшается: четыре украинских региона вошли в "красную" зону

Жесткий карантин с 18 октября стартует в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Четыре украинских области — Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская — перешли в "красную" зону эпидемической опасности, с 18 октября их ждет ужесточение карантина. Об этом на своем канале в Telegram заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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Усилить карантинные меры для противодействия распространения COVID-19 в этих регионах решили на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Таким образом, в "красной" зоне уже пять регионов Украины — 15 октября жесткие противоэпидемические ограничения уже заработали в Херсонской области.

Пребывание региона в "красной" зоне подразумевает прекращение работы образовательных учреждений (переход на дистанционную форму обучения), заведений общепита, кинотеатров, театров и тренажерных залов, если персонал и посетители не вакцинированы от коронавируса. Запрет распространяется и на проведение массовых мероприятий.

[ + – ] Ограничения "красной" зоны Фото: МОЗ

К "оранжевой" зоне в настоящее время относятся 12 областей:

Волынская область;

Житомирская область;

Луганская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

"Желтые" области и административные единицы по состоянию на 15 октября:

Киев;

Винницкая область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Кировоградская область;

Полтавская область;

Ровненская область.

На заседании комиссии по ТЭБ и ЧС также поручили усилить в Луганской и Херсонской областях контроль за соблюдением санитарных норм, увеличить коечный фонд и ввести дополнительные карантинные ограничения на территории объединенных территориальных громад, в которых фиксируются наибольшие вспышки заболеваемости COVID-19.

По данным официального Telegram-канала Министерства здравоохранения "Коронавірус_інфо", за 14 октября в Украине выявили 13 624 новых случая COVID-19. 4 947 человек госпитализированы, умерли — 202, выздоровели — 4 591.

Фокус ранее писал о том, что руководство украинской Премьер-лиги приняло решение перенести матч 11-го тура чемпионата Украины между "Ингульцем" и "Рухом" на неопределенный срок из-за коронавируса, которым заразились ряд игроков из львовской команды.

Напомним также, что Минздрав назвал симптомы легкой формы COVID-19. Медики предупреждают, что коронавирус постоянно мутирует и болезнь может по-разному проявляться у пациентов.