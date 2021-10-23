В Україні ще дві області потрапили в "червону" зону: які регіони поповнять список

Рішення було прийнято державною комісією на засіданні в суботу, 23 листопада.

В Україні в "червону" зону потрапили ще дві області — Рівненська і Миколаївська. Про це повідомляє міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в Telegram.

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Таке рішення було прийнято Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних на засіданні в суботу, 23 листопада.

"Опівночі 26 жовтня" червоний" рівень епідемічної небезпеки починає діяти на території Рівненської та Миколаївської області. Також будуть застосовані на території області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня небезпеки" — йдеться в повідомленні.

У "червоній" зоні забороняється робота:

закладів громадського харчування, крім роботи на винос та адресної доставки;

непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

ТРЦ, кінотеатрів, театрів та інших розважальних закладів;

освітніх установ, крім дитсадків і 1-4 класів в школі;

проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- і відеозйомки;

подорожі між регіонами на транспорті, включаючи поїзди, автобуси і літаки, без наявності негативного результату тесту на коронавірус, зробленого не більше, ніж за 72 години до поїздки або сертифіката про повне проходження вакцинації (обмеження вступає в силу з 21 жовтня — ред.).

Окремо наголошується, що всі перераховані обмеження не стосуються закладів та заходів, на яких 100% відвідувачів і співробітників отримали обидві вакцини від коронавируса. Вони повинні мати при собі COVID-сертифікат.

Що працює в "червоній" зоні:

банки;

автозаправки;

ветеринарні аптеки;

продовольчі магазини.

Нагадаємо, що незабаром в "червону" зону може увійти і Київ. Столична влада вже оприлюднила список обмежень, які будуть введені, якщо Київ все ж увійде до списку регіонів з високим рівнем поширення коронавірусу.

На даний момент в "червоній" зоні вже знаходяться такі області, як Запорізька, Одеська, Донецька, Дніпропетровська та Херсонська.