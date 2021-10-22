Україна
Київ перейде в "червону" зону найближчими днями: з'явився список обмежень
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Громадський транспорт продовжить роботу у звичайному режимі, запевняють у КМДА.
У разі переходу Києва в "червону" зону епідеміологічної небезпеки місцева влада розробила список обмежень, які діятимуть на території столиці. Про це повідомляє пресслужба мера Віталія Кличка.
Обмеження від КМДА на випадок "червоної зони":
- Забороняється: приймати відвідувачів у закладах харчування
- Дозволяється за умови наявності у відвідувачів і працівників закладу негативного ПЛР-тесту (термін дії 72 години) або COVID-сертифікату
- Припиняється діяльності установ готельної сфери
- Дозволяється за умови наявності у клієнтів і працівників закладу негативного ПЛР-тесту (термін дії 72 години) або COVID-сертифікату
- Забороняється відвідування родиною та сторонніми особами установ соціального захисту
- Дозволяється за умови наявності у відвідувачів і працівників закладу негативного ПЛР-тесту (термін дії 72 години) або COVID-сертифікату
- Припиняється робота спортзалів і фітнес-центрів
- Дозволяється за умови наявності у відвідувачів і працівників закладу негативного ПЛР-тесту (термін дії 72 години) або COVID-сертифікату
- Дозволяється для відвідування спортсменами національних збірних команд України та їхніми тренерами
- Забороняється проведення всіх масових заходів
- Дозволяється за умови наявності у відвідувачів і працівників закладу негативного ПЛР-тесту (термін дії 72 години) або COVID-сертифікату
- Дозволяється проведення спортивних заходів без глядачів
- Обмежується доступ відвідувачів у приміщеннях центрів надання адмінпослуг, управлінь праці та соціального захисту населення, управлінь пенсійного фонду, за винятком надзвичайних випадків
- Дозволяється за умови наявності у відвідувачів і працівників негативного ПЛР-тесту (термін дії 72 години) або COVID-сертифікату
- Громадський транспорт продовжує роботу у звичайному режимі за умови дотримання перевезення кількості пасажирів не більше, ніж передбачено в реєстраційних документах транспортного засобу
Заклади освіти
- Припиняють відвідування навчальних закладів із 23 жовтня по 8 листопада: канікули для школярів тривають із 23 по 31 жовтня. Що стосується наступного тижня, буде прийнято додаткове рішення про дистанційне навчання або додаткові канікули.
- Дитячі садки продовжують свою роботу у звичайному режимі за умови 100% вакцинації всього персоналу
- Працюють інші навчальні заклади, всі працівники яких отримали сертифікат про повний курс вакцинації від COVID-19.
Фокус писав раніше, що за рішенням КМДА Київ найближчими днями перейде в "червону" зону карантину через зростання кількості інфікованих COVID-19.
Нагадаємо, найвищий рівень карантину діє в Запорізькій, Одеській, Донецькій, Дніпропетровській областях і Херсонській області.