RU
RU
Розділи
Матеріали
Україна

Київ перейде в "червону" зону найближчими днями: з'явився список обмежень

5530
червона зона, Київ, карантин, сертифікат, вакцинація
"Червона" зона в Києві

Громадський транспорт продовжить роботу у звичайному режимі, запевняють у КМДА.

У разі переходу Києва в "червону" зону епідеміологічної небезпеки місцева влада розробила список обмежень, які діятимуть на території столиці. Про це повідомляє пресслужба мера Віталія Кличка.

Обмеження від КМДА на випадок "червоної зони":

  • Забороняється: приймати відвідувачів у закладах харчування
  • Дозволяється за умови наявності у відвідувачів і працівників закладу негативного ПЛР-тесту (термін дії 72 години) або COVID-сертифікату
  • Припиняється діяльності установ готельної сфери
  • Дозволяється за умови наявності у клієнтів і працівників закладу негативного ПЛР-тесту (термін дії 72 години) або COVID-сертифікату
  • Забороняється відвідування родиною та сторонніми особами установ соціального захисту
  • Дозволяється за умови наявності у відвідувачів і працівників закладу негативного ПЛР-тесту (термін дії 72 години) або COVID-сертифікату
  • Припиняється робота спортзалів і фітнес-центрів
  • Дозволяється за умови наявності у відвідувачів і працівників закладу негативного ПЛР-тесту (термін дії 72 години) або COVID-сертифікату
  • Дозволяється для відвідування спортсменами національних збірних команд України та їхніми тренерами
  • Забороняється проведення всіх масових заходів
  • Дозволяється за умови наявності у відвідувачів і працівників закладу негативного ПЛР-тесту (термін дії 72 години) або COVID-сертифікату
  • Дозволяється проведення спортивних заходів без глядачів
  • Обмежується доступ відвідувачів у приміщеннях центрів надання адмінпослуг, управлінь праці та соціального захисту населення, управлінь пенсійного фонду, за винятком надзвичайних випадків
  • Дозволяється за умови наявності у відвідувачів і працівників негативного ПЛР-тесту (термін дії 72 години) або COVID-сертифікату
  • Громадський транспорт продовжує роботу у звичайному режимі за умови дотримання перевезення кількості пасажирів не більше, ніж передбачено в реєстраційних документах транспортного засобу

Заклади освіти

  • Припиняють відвідування навчальних закладів із 23 жовтня по 8 листопада: канікули для школярів тривають із 23 по 31 жовтня. Що стосується наступного тижня, буде прийнято додаткове рішення про дистанційне навчання або додаткові канікули.
  • Дитячі садки продовжують свою роботу у звичайному режимі за умови 100% вакцинації всього персоналу
  • Працюють інші навчальні заклади, всі працівники яких отримали сертифікат про повний курс вакцинації від COVID-19.

Фокус писав раніше, що за рішенням КМДА Київ найближчими днями перейде в "червону" зону карантину через зростання кількості інфікованих COVID-19.

Нагадаємо, найвищий рівень карантину діє в Запорізькій, Одеській, Донецькій, Дніпропетровській областях і Херсонській області.