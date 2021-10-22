Київ перейде в "червону" зону найближчими днями: з'явився список обмежень

Громадський транспорт продовжить роботу у звичайному режимі, запевняють у КМДА.

У разі переходу Києва в "червону" зону епідеміологічної небезпеки місцева влада розробила список обмежень, які діятимуть на території столиці. Про це повідомляє пресслужба мера Віталія Кличка.

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Обмеження від КМДА на випадок "червоної зони":

Забороняється: приймати відвідувачів у закладах харчування

Дозволяється за умови наявності у відвідувачів і працівників закладу негативного ПЛР-тесту (термін дії 72 години) або COVID-сертифікату

Припиняється діяльності установ готельної сфери

Дозволяється за умови наявності у клієнтів і працівників закладу негативного ПЛР-тесту (термін дії 72 години) або COVID-сертифікату

Забороняється відвідування родиною та сторонніми особами установ соціального захисту

Дозволяється за умови наявності у відвідувачів і працівників закладу негативного ПЛР-тесту (термін дії 72 години) або COVID-сертифікату

Припиняється робота спортзалів і фітнес-центрів

Дозволяється за умови наявності у відвідувачів і працівників закладу негативного ПЛР-тесту (термін дії 72 години) або COVID-сертифікату

Дозволяється для відвідування спортсменами національних збірних команд України та їхніми тренерами

Забороняється проведення всіх масових заходів

Дозволяється за умови наявності у відвідувачів і працівників закладу негативного ПЛР-тесту (термін дії 72 години) або COVID-сертифікату

Дозволяється проведення спортивних заходів без глядачів

Обмежується доступ відвідувачів у приміщеннях центрів надання адмінпослуг, управлінь праці та соціального захисту населення, управлінь пенсійного фонду, за винятком надзвичайних випадків

Дозволяється за умови наявності у відвідувачів і працівників негативного ПЛР-тесту (термін дії 72 години) або COVID-сертифікату

Громадський транспорт продовжує роботу у звичайному режимі за умови дотримання перевезення кількості пасажирів не більше, ніж передбачено в реєстраційних документах транспортного засобу

Заклади освіти

Припиняють відвідування навчальних закладів із 23 жовтня по 8 листопада: канікули для школярів тривають із 23 по 31 жовтня. Що стосується наступного тижня, буде прийнято додаткове рішення про дистанційне навчання або додаткові канікули.

Дитячі садки продовжують свою роботу у звичайному режимі за умови 100% вакцинації всього персоналу

Працюють інші навчальні заклади, всі працівники яких отримали сертифікат про повний курс вакцинації від COVID-19.

Фокус писав раніше, що за рішенням КМДА Київ найближчими днями перейде в "червону" зону карантину через зростання кількості інфікованих COVID-19.

Нагадаємо, найвищий рівень карантину діє в Запорізькій, Одеській, Донецькій, Дніпропетровській областях і Херсонській області.