Украина
Киев перейдет в "красную" зону в ближайшие дни: появился список ограничений
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Общественный транспорт продолжит работу в обычном режиме, уверяют в КГГА.
В случае перехода Киева в "красную" зону эпидемиологической опасности местная власть разработала список ограничений, которые будут действовать на территории столицы. Об этом сообщают в пресс-службе мэра Виталия Кличко.
Ограничения от КГГА на случай "красной зоны":
- Запрещается: принимать посетителей в заведениях питания
- Разрешается при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата
- Прекращается деятельности учреждений гостиничной сферы
- Разрешается при условии наличия у клиентов и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата
- Запрещается посещение семьей и посторонними лицами учреждений социальной защиты
- Разрешается при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата
- Прекращается работа спортзалов и фитнес-центров
- Разрешается при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата
- Разрешается для посещения спортсменами национальных сборных команд Украины и их тренерами
- Запрещается проведение всех массовых мероприятий
- Разрешается при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата
- Разрешается проведения спортивных мероприятий без зрителей
- Ограничивается доступ посетителей в помещениях центров предоставления админуслуг, управлений труда и социальной защиты населения, управлений пенсионного фонда, за исключением исключительных случаев
- Разрешается при условии наличия у посетителей и работников негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата
- Общественный транспорт продолжает работу в обычном режиме при условии соблюдения перевозки количества пассажиров не более чем предусмотрено в регистрационных документах транспортного средства
Учреждения образования
- Прекращают посещение учебных заведений с 23 октября по 8 ноября: каникулы для школьников продолжаются с 23 по 31 октября. Касаемо следующей недели будет принято дополнительное решение о дистанционном обучении или дополнительные каникулы.
- Детские сады продолжают свою работу в обычном режиме при условии 100% вакцинации всего персонала
- Работают другие учебные заведения, все работники которых получили сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19.
Фокус писал ранее, что по решению КГГА Киев в ближайшие дни перейдет в "красную" зону карантина из-за роста количества инфицированных COVID-19.
Напомним, наивысший уровень карантина действует в Запорожской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской областях и Херсонской областях.