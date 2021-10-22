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Киев перейдет в "красную" зону в ближайшие дни: появился список ограничений

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красная зона, Киев, карантин, сертификат, вакцинация
"красная" зона в Киеве

Общественный транспорт продолжит работу в обычном режиме, уверяют в КГГА.

В случае перехода Киева в "красную" зону эпидемиологической опасности местная власть разработала список ограничений, которые будут действовать на территории столицы. Об этом сообщают в пресс-службе мэра Виталия Кличко.

Ограничения от КГГА на случай "красной зоны":

  • Запрещается: принимать посетителей в заведениях питания
  • Разрешается при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата
  • Прекращается деятельности учреждений гостиничной сферы
  • Разрешается при условии наличия у клиентов и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата
  • Запрещается посещение семьей и посторонними лицами учреждений социальной защиты
  • Разрешается при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата
  • Прекращается работа спортзалов и фитнес-центров
  • Разрешается при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата
  • Разрешается для посещения спортсменами национальных сборных команд Украины и их тренерами
  • Запрещается проведение всех массовых мероприятий
  • Разрешается при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата
  • Разрешается проведения спортивных мероприятий без зрителей
  • Ограничивается доступ посетителей в помещениях центров предоставления админуслуг, управлений труда и социальной защиты населения, управлений пенсионного фонда, за исключением исключительных случаев
  • Разрешается при условии наличия у посетителей и работников негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата
  • Общественный транспорт продолжает работу в обычном режиме при условии соблюдения перевозки количества пассажиров не более чем предусмотрено в регистрационных документах транспортного средства

Учреждения образования

  • Прекращают посещение учебных заведений с 23 октября по 8 ноября: каникулы для школьников продолжаются с 23 по 31 октября. Касаемо следующей недели будет принято дополнительное решение о дистанционном обучении или дополнительные каникулы.
  • Детские сады продолжают свою работу в обычном режиме при условии 100% вакцинации всего персонала
  • Работают другие учебные заведения, все работники которых получили сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19.

Фокус писал ранее, что по решению КГГА Киев в ближайшие дни перейдет в "красную" зону карантина из-за роста количества инфицированных COVID-19.

Напомним, наивысший уровень карантина действует в Запорожской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской областях и Херсонской областях.