Киев перейдет в "красную" зону в ближайшие дни: появился список ограничений

Общественный транспорт продолжит работу в обычном режиме, уверяют в КГГА.

В случае перехода Киева в "красную" зону эпидемиологической опасности местная власть разработала список ограничений, которые будут действовать на территории столицы. Об этом сообщают в пресс-службе мэра Виталия Кличко.

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Ограничения от КГГА на случай "красной зоны":

Запрещается: принимать посетителей в заведениях питания

Разрешается при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата

Прекращается деятельности учреждений гостиничной сферы

Разрешается при условии наличия у клиентов и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата

Запрещается посещение семьей и посторонними лицами учреждений социальной защиты

Разрешается при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата

Прекращается работа спортзалов и фитнес-центров

Разрешается при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата

Разрешается для посещения спортсменами национальных сборных команд Украины и их тренерами

Запрещается проведение всех массовых мероприятий

Разрешается при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата

Разрешается проведения спортивных мероприятий без зрителей

Ограничивается доступ посетителей в помещениях центров предоставления админуслуг, управлений труда и социальной защиты населения, управлений пенсионного фонда, за исключением исключительных случаев

Разрешается при условии наличия у посетителей и работников негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата

Общественный транспорт продолжает работу в обычном режиме при условии соблюдения перевозки количества пассажиров не более чем предусмотрено в регистрационных документах транспортного средства

Учреждения образования

Прекращают посещение учебных заведений с 23 октября по 8 ноября: каникулы для школьников продолжаются с 23 по 31 октября. Касаемо следующей недели будет принято дополнительное решение о дистанционном обучении или дополнительные каникулы.

Детские сады продолжают свою работу в обычном режиме при условии 100% вакцинации всего персонала

Работают другие учебные заведения, все работники которых получили сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19.

Фокус писал ранее, что по решению КГГА Киев в ближайшие дни перейдет в "красную" зону карантина из-за роста количества инфицированных COVID-19.

Напомним, наивысший уровень карантина действует в Запорожской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской областях и Херсонской областях.