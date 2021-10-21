Киев попадет в "красную" зону карантина в ближайшие дни, — Кличко

Завтра городская комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решения о введении дополнительных карантинных ограничений.

Киев на днях попадет в "красную" зону карантина. В пятницу, 22 октября городская комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о введении дополнительных ограничений. Об этом во время заседания Киевсовета заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

"На днях Киев попадет в "красную" зону карантина (…) В пятницу состоится заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям города, которая примет решение о введении дополнительных ограничений и функционирования столицы в условиях "красной" зоны, в которую мы попадем в ближайшие дни", — сказал Виталий Кличко.

Также мэр города призвал киевлян вакцинироваться от коронавируса и отметил, что ситуация с заболеваемостью в столице стремительно ухудшается — за прошедшие сутки в Киеве выявили почти 1200 новых случаев COVID-19, скончались 39 человек возрастом от 29 лет.

Что запрещено в "красной" зоне:

работа заведений общественного питания, кроме работы на вынос и адресной доставки;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

работа ТРЦ, кинотеатров, театров и других развлекательных заведений;

работа образовательных учреждений, кроме детсадов и 1-4 классов в школе;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки;

путешествия между регионами на транспорте, включая поезда, автобусы и самолеты, без наличия отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного не более, чем за 72 часа до поездки или сертификата о полном прохождении вакцинации (ограничение вступает в силу с 21 октября — ред.).

Ограничения не распространяются на заведения и мероприятия, если 100% персонала, посетителей и участников до этого прошли полный курс вакцинации от коронавируса и имеют COVID-сертификат.

Что работает в "красной" зоне:

банки;

автозаправки;

ветеринарные аптеки;

продовольственные магазины.

Напомним, наивысший уровень карантина действует в Запорожской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской областях и Херсонской областях.

В ближайшее время "красный" уровень эпидемической опасности могут установить в таких регионах, как Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области.