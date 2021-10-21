Еще семь областей Украины в шаге от "красной" зоны карантина, — Минрегиона

"Красный" уровень эпидемической опасности по итогам заседания Госкомиссии также установили на территории Сумской области.

Сразу семь украинских областей близки к попаданию в "красную" зону карантина из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Об этом информирует пресс-служба Минрегиона.

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В ближайшее время "красный" уровень эпидемической опасности могут установить в таких регионах, как Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области.

В министерстве предупредили, вышеперечисленные регионы обязаны усилить карантин для замедления распространения COVID-19.

По итогам заседания Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в "красную" зону также попала Сумская область, где ужесточенные карантинные ограничения вступают в силу с 23 октября.

Помимо этого, семь областей, которые находятся в шаге от установления "красного" уровня эпидемической опасности, должны:

поспособствовать увеличению количества тестов и развертыванию дополнительных койко-мест для пациентов с инфекцией;

обновить маршруты пациентов и следить за их строгим выполнением медицинской службой области;

контролировать за соблюдением критериев госпитализации пациентов с COVID-19.

На заседании Госкомиссии также поручили Госпродпотребслужбе в указанных регионах усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий.

[ + – ] Еще семь областей Украины могут попасть в "красную" зону карантина

Глава Минрегиона Алексей Чернышев, комментируя итоги заседания Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, напомнил, что в "красной" зоне карантина, по состоянию на 20 октября, находятся пять областей.

По словам министра, ситуация с COVID-19 стремительно ухудшается в Украине, и только вакцинация может защитить украинцев от тяжелого течения коронавирусной болезни.

"94% госпитализированных пациентов с COVID-19 за неделю в Украине не были привиты. Пожалуйста, не медлите и не испытывайте судьбу. Вакцинируйтесь — берегите себя", — написал глава Минрегиона в своем Facebook.

[ + – ] Семь областей Украины могут попасть в "красную" зону карантина

Ранее Фокус , что Кабмин не планирует вводить всеукраинский локдаун. Премьер Денис Шмыгаль предупредил, что в ближайшие дни "красная" зона карантина может расшириться еще на несколько украинских областей, и назвал массовую вакцинацию единственной альтернативой локдауна.

Также Фокус предупреждал про новые правила проезда с 21 октября. Украинцам, которые хотят воспользоваться межобластным транспортом, при себе необходимо иметь COVID-сертификат о полном курсе вакцинации или отрицательный тест на инфекцию. Жесткие ограничения не затрагивают только несовершеннолетних украинцев.