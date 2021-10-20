Новые правила проезда пассажиров с 21 октября: что нужно знать украинцам
Новые карантинные ограничения будут действовать на межрегиональных маршрутах для водителей и пассажиров старше 18 лет.
С 21 октября в Украине вступают в силы новые правила перевозки пассажиров из-за ухудшения эпидемической ситуации на фоне пандемии COVID-19. Об этом говорится в правительственном постановлении № 1066 от 11 октября.
Новые правила проезда с 21 октября
Со среды, 21 октября, вступают в силу четыре правила пользования межобластным транспортом (маршрутки, самолеты, поезда — ред.).
Украинцы смогут воспользоваться транспортом при наличии:
- COVID-сертификата о полном курсе вакцинации;
- свидетельства, подтверждающего наличие одной дозы вакцины;
- отрицательного ПЦР-теста ;
- экспресс-теста на определение антигена.
Ограничения предусмотрены как для водителей, так и для всех пассажиров старше 18 лет. Тестам на COVID-19 должно быть не больше 72 часов.
Водителей обязали проверять документы у каждого пассажира в возрасте от 18 лет. Они могут это сделать с помощью приложения "Дія". Силовики, в свою очередь, смогут сканировать COVID-сертификаты в бумажном варианте.
Новые правила проезда с 21 октября — что делать несовершеннолетним гражданам
Дети в возрасте от 12 до 18 лет могут пользоваться межобластным транспортом без сертификатов о вакцинации и отрицательных тестов на COVID-19. Главное условие — наличие защитной маски/респиратора.
Новые правила проезда с 21 октября — штрафы для нарушителей
За несоблюдение карантинных ограничений в Украине предусмотрены административные штрафы согласно статье 44-3 КоАП: для гражданина от 17 до 34 тысяч гривен, а для должностного лица — от 34 до 170 тысяч гривен.
О нововведениях проезда в межобластном транспорте предупреждает и Минздрав. В министерстве отмечают, что право на проезд также есть у граждан, которые недавно переболели коронавирусом. В приложении "Дія" сертификат о выздоровлении сейчас находится на стадии тестирования и в скором времени пользователи смогут его сгенерировать.
В Минздраве предупреждают, что постановление Кабмина не предусматривает предъявление пассажирами справки о наличии противопоказаний к вакцинации, поэтому этим гражданам нужно предъявить негативный ПЦР-тест или экспресс-тест на COVID-19.
Украинцы, которые получили только одну дозу вакцины, могут получить бумажную справку. Документ (форма 063-О — ред.) выдает врач, который делал прививку пациенту. Справку в бумажном варианте также можно предъявлять в транспорте и пользоваться межобластными рейсами.
Ранее Фокус рассказывал, что Кабмин запретил межобластные поездки без ПЦР-теста или COVID-сертификата. Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок, и вступают в силу с 21 октября.
Также сообщалось, что Украина приближается к абсолютному рекорду по числу ежедневных заражений COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано почти 19 тысяч случаев инфицирования, и в Киевской школе экономики уверяют, что до конца текущей неделе будет установлен абсолютный рекорд, и Украина перешагнет отметку в 20,5 тысяч случаев заражения за день.