Статистика коронавируса на 20 октября: 18912 новых случаев COVID-19, 5468 госпитализаций
Коронавирусной инфекцией за день также заразились 1447 детей и 435 медицинских работника. Жертвами COVID-19 стали 495 человек.
В Украине за минувшие сутки зарегистрировано 18912 новых случаев COVID-19. Об этом информирует пресс-служба Минздрава.
С коронавирусной инфекцией или подозрением на COVID-19 в больницы госпитализировали 5468 человек, а жертвами вируса за минувший день стали 495 пациентов.
За минувшие сутки в Украине:
- заболело — 18912 человек;
- выздоровело — 7605 человек;
- летальные случаи — 495;
- госпитализировано — 5468.
Статистика госпитализаций в стране за последние семь дней:
- 13 октября — 4633;
- 14 октября — 4947;
- 15 октября — 2859;
- 16 октября — 4747;
- 17 октября — 3127;
- 18 октября — 2852;
- 19 октября — 5468.
За минувший день медики сделали 137355 тестов на коронавирусную инфекцию, среди которых:
- методом ПЦР — 67258;
- методом ИФА — 14142;
- экспресс-тексты на антиген — 55955.
По данным Минздрава, лидерами по новым случаям инфицирования COVID-19 стали Одесская, Днепропетровская и Харьковская области:
- Одесская область — 1606 случаев;
- Днепропетровская область — 1253 случая;
- Харьковская область — 1242 случая;
- Запорожская область — 1225 случаев;
- Донецкая область — 1040 случаев.
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 2679185 человек;
- выздоровело — 2344799 человек;
- летальные случаи — 61843;
- сделано ПЦР-тестов — 13709705.
Минздрав также опубликовал свежую статистику по вакцинации населения от COVID-19. За минувший день медики сделали 226587 прививок от инфекции. Одну дозу препарата получили 142141 человек, полностью вакцинированы от COVID-19 — 84446 человек.
Аналитики Киевской школы экономики прогнозируют, что на текущей неделе Украина побьет абсолютный рекорд по числу заражений COVID-19 и перешагнет отметку в 20500 ежедневных случаев. Это связано с тем, что в официальную статистику могут внести данные, полученные на длительных выходных.
Отметим, что 19 октября системный аналитик Евгений Истребин сообщил о рекорде по числу позитивных ПЦР-тестов. Положительными, судя по статистике Минздрава, оказались 25 789 ПЦР-тестов, что составляет 38,3% от их общего суточного количества.
Также Фокус сообщал, что в Украине за неделю выросла смертность от COVID-19. Жертвами коронавирусной болезни за неделю стали 2307 человек, что на 22% больше показателей, зафиксированных неделей ранее.