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Статистика коронавируса на 20 октября: 18912 новых случаев COVID-19, 5468 госпитализаций

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В Украине за день от COVID-19 умерли 495 человек
Фото: Радио Свобода | Коронавирус в Украине

Коронавирусной инфекцией за день также заразились 1447 детей и 435 медицинских работника. Жертвами COVID-19 стали 495 человек.

В Украине за минувшие сутки зарегистрировано 18912 новых случаев COVID-19. Об этом информирует пресс-служба Минздрава.

С коронавирусной инфекцией или подозрением на COVID-19 в больницы госпитализировали 5468 человек, а жертвами вируса за минувший день стали 495 пациентов.

За минувшие сутки в Украине:

  • заболело — 18912 человек;
  • выздоровело — 7605 человек;
  • летальные случаи — 495;
  • госпитализировано — 5468.

Статистика госпитализаций в стране за последние семь дней:

  • 13 октября — 4633;
  • 14 октября — 4947;
  • 15 октября — 2859;
  • 16 октября — 4747;
  • 17 октября — 3127;
  • 18 октября — 2852;
  • 19 октября — 5468.

За минувший день медики сделали 137355 тестов на коронавирусную инфекцию, среди которых:

  • методом ПЦР — 67258;
  • методом ИФА — 14142;
  • экспресс-тексты на антиген — 55955.

По данным Минздрава, лидерами по новым случаям инфицирования COVID-19 стали Одесская, Днепропетровская и Харьковская области:

  • Одесская область — 1606 случаев;
  • Днепропетровская область — 1253 случая;
  • Харьковская область — 1242 случая;
  • Запорожская область — 1225 случаев;
  • Донецкая область — 1040 случаев.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело — 2679185 человек;
  • выздоровело — 2344799 человек;
  • летальные случаи — 61843;
  • сделано ПЦР-тестов — 13709705.

Минздрав также опубликовал свежую статистику по вакцинации населения от COVID-19. За минувший день медики сделали 226587 прививок от инфекции. Одну дозу препарата получили 142141 человек, полностью вакцинированы от COVID-19 — 84446 человек.

Аналитики Киевской школы экономики прогнозируют, что на текущей неделе Украина побьет абсолютный рекорд по числу заражений COVID-19 и перешагнет отметку в 20500 ежедневных случаев. Это связано с тем, что в официальную статистику могут внести данные, полученные на длительных выходных.

За день в Украине от COVID-19 умерли 495 человек
Статистика коронавируса за 20 октября
Фото: МОЗ

Отметим, что 19 октября системный аналитик Евгений Истребин сообщил о рекорде по числу позитивных ПЦР-тестов. Положительными, судя по статистике Минздрава, оказались 25 789 ПЦР-тестов, что составляет 38,3% от их общего суточного количества.

Также Фокус сообщал, что в Украине за неделю выросла смертность от COVID-19. Жертвами коронавирусной болезни за неделю стали 2307 человек, что на 22% больше показателей, зафиксированных неделей ранее.