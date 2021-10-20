Статистика коронавируса на 20 октября: 18912 новых случаев COVID-19, 5468 госпитализаций

Коронавирусной инфекцией за день также заразились 1447 детей и 435 медицинских работника. Жертвами COVID-19 стали 495 человек.

В Украине за минувшие сутки зарегистрировано 18912 новых случаев COVID-19. Об этом информирует пресс-служба Минздрава.

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С коронавирусной инфекцией или подозрением на COVID-19 в больницы госпитализировали 5468 человек, а жертвами вируса за минувший день стали 495 пациентов.

За минувшие сутки в Украине:

заболело — 18912 человек;

выздоровело — 7605 человек;

летальные случаи — 495;

госпитализировано — 5468.

Статистика госпитализаций в стране за последние семь дней:

13 октября — 4633;

14 октября — 4947;

15 октября — 2859;

16 октября — 4747;

17 октября — 3127;

18 октября — 2852;

19 октября — 5468.

За минувший день медики сделали 137355 тестов на коронавирусную инфекцию, среди которых:

методом ПЦР — 67258;

методом ИФА — 14142;

экспресс-тексты на антиген — 55955.

По данным Минздрава, лидерами по новым случаям инфицирования COVID-19 стали Одесская, Днепропетровская и Харьковская области:

Одесская область — 1606 случаев;

Днепропетровская область — 1253 случая;

Харьковская область — 1242 случая;

Запорожская область — 1225 случаев;

Донецкая область — 1040 случаев.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 2679185 человек;

выздоровело — 2344799 человек;

летальные случаи — 61843;

сделано ПЦР-тестов — 13709705.

Минздрав также опубликовал свежую статистику по вакцинации населения от COVID-19. За минувший день медики сделали 226587 прививок от инфекции. Одну дозу препарата получили 142141 человек, полностью вакцинированы от COVID-19 — 84446 человек.

Аналитики Киевской школы экономики прогнозируют, что на текущей неделе Украина побьет абсолютный рекорд по числу заражений COVID-19 и перешагнет отметку в 20500 ежедневных случаев. Это связано с тем, что в официальную статистику могут внести данные, полученные на длительных выходных.

[ + – ] Статистика коронавируса за 20 октября Фото: МОЗ

Отметим, что 19 октября системный аналитик Евгений Истребин сообщил о рекорде по числу позитивных ПЦР-тестов. Положительными, судя по статистике Минздрава, оказались 25 789 ПЦР-тестов, что составляет 38,3% от их общего суточного количества.

Также Фокус сообщал, что в Украине за неделю выросла смертность от COVID-19. Жертвами коронавирусной болезни за неделю стали 2307 человек, что на 22% больше показателей, зафиксированных неделей ранее.