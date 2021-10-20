Коронавирус в Украине: зафиксирован рекорд по числу позитивных ПЦР-тестов

Положительными оказались 25 789 ПЦР-тестов, что составляет 38,3% от их общего суточного количества. Наибольший прирост в Киеве, а также Донецкой, Запорожской и Львовской областях.

19 октября в Украине было проведено 67 258 ПЦР-тестов на коронавирус, из которых позитивными оказались 25 789. Такие данные приводит Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

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Таким образом, суточная позитивность тестов составила 38,3%, а за неделю — 36,6%.

В региональном разрезе данные выглядят таким образом:

Киев — 3321

Днепропетровская область — 1850

Запорожская область — 1821

Донецкая область — 1782

Харьковская область — 1610

Львовская область — 1472

Хмельницкая область — 1101

Киевская область — 1045

Черниговская область — 1028

Черкасская область — 1019

Одесская область — 1013

Сумская область — 993

Херсонская область — 943

Тернопольская область — 937

Волынская область — 888

Полтавская область — 885

Черновицкая область — 749

Винницкая область — 559

Житомирская область — 542

Ровенская область — 515

Николаевская область — 514

Ивано-Франковская область — 446

Закарпатская область — 335

Луганская область — 298

Кировоградская область — 123

По словам блогера Евгения Истребина, эти цифры являются рекордными за все время наблюдений. На своей странице в Facebook аналитик написал о том, что сейчас наибольший рост числа позитивных ПЦР-тестов наблюдается в Киеве, а также Донецкой, Запорожской и Львовской областях.

Фото: Евгений Истребин / Facebook

Фото: Евгений Истребин / Facebook

Фото: Евгений Истребин / Facebook

"В реальности у нас уже по 30 тыс официальных (позитивных ПЦР, — Фокус), просто из-за человеческого фактора данные публикуются с задержками. А если бы у нас был среднеевропейский уровень тестирования:, то все бы просто ахренели. Думаю тысяч 50-60 уже было бы, а может и 70 тыс. Короче вот такие хреновые дела. Но что тут уже поделаешь, мы долго шли к успеху. Все постарались, все молодцы, всем спасибо. Выживут не все", — отметил блогер.

Фокус ранее писал о том, что в Украине за минувшие сутки с коронавирусной инфекцией или подозрением на COVID-19 госпитализировали 2852 человека, а жертвами вируса стали 538 пациентов.

Отметим, что 18 октября от COVID-19 в Черниговской области скончался школьник. Ученик 9-класса одной из школ Корюковки,который имел сопутствующие болезни, находился на лечении в областной детской больнице Чернигова с 16 октября.