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Коронавирус в Украине: зафиксирован рекорд по числу позитивных ПЦР-тестов

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пцр-тест, коронавирус
Фото: РИА

Положительными оказались 25 789 ПЦР-тестов, что составляет 38,3% от их общего суточного количества. Наибольший прирост в Киеве, а также Донецкой, Запорожской и Львовской областях.

19 октября в Украине было проведено 67 258 ПЦР-тестов на коронавирус, из которых позитивными оказались 25 789. Такие данные приводит Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Таким образом, суточная позитивность тестов составила 38,3%, а за неделю — 36,6%.

В региональном разрезе данные выглядят таким образом:

  • Киев — 3321
  • Днепропетровская область — 1850
  • Запорожская область — 1821
  • Донецкая область — 1782
  • Харьковская область — 1610
  • Львовская область — 1472
  • Хмельницкая область — 1101
  • Киевская область — 1045
  • Черниговская область — 1028
  • Черкасская область — 1019
  • Одесская область — 1013
  • Сумская область — 993
  • Херсонская область — 943
  • Тернопольская область — 937
  • Волынская область — 888
  • Полтавская область — 885
  • Черновицкая область — 749
  • Винницкая область — 559
  • Житомирская область — 542
  • Ровенская область — 515
  • Николаевская область — 514
  • Ивано-Франковская область — 446
  • Закарпатская область — 335
  • Луганская область — 298
  • Кировоградская область — 123

По словам блогера Евгения Истребина, эти цифры являются рекордными за все время наблюдений. На своей странице в Facebook аналитик написал о том, что сейчас наибольший рост числа позитивных ПЦР-тестов наблюдается в Киеве, а также Донецкой, Запорожской и Львовской областях.

Фото: Евгений Истребин / Facebook
Фото: Евгений Истребин / Facebook
Фото: Евгений Истребин / Facebook

"В реальности у нас уже по 30 тыс официальных (позитивных ПЦР, — Фокус), просто из-за человеческого фактора данные публикуются с задержками. А если бы у нас был среднеевропейский уровень тестирования:, то все бы просто ахренели. Думаю тысяч 50-60 уже было бы, а может и 70 тыс. Короче вот такие хреновые дела. Но что тут уже поделаешь, мы долго шли к успеху. Все постарались, все молодцы, всем спасибо. Выживут не все", — отметил блогер.

Фокус ранее писал о том, что в Украине за минувшие сутки с коронавирусной инфекцией или подозрением на COVID-19 госпитализировали 2852 человека, а жертвами вируса стали 538 пациентов.

Отметим, что 18 октября от COVID-19 в Черниговской области скончался школьник. Ученик 9-класса одной из школ Корюковки,который имел сопутствующие болезни, находился на лечении в областной детской больнице Чернигова с 16 октября.