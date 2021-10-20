Коронавирус в Украине: зафиксирован рекорд по числу позитивных ПЦР-тестов
Положительными оказались 25 789 ПЦР-тестов, что составляет 38,3% от их общего суточного количества. Наибольший прирост в Киеве, а также Донецкой, Запорожской и Львовской областях.
19 октября в Украине было проведено 67 258 ПЦР-тестов на коронавирус, из которых позитивными оказались 25 789. Такие данные приводит Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
Таким образом, суточная позитивность тестов составила 38,3%, а за неделю — 36,6%.
В региональном разрезе данные выглядят таким образом:
- Киев — 3321
- Днепропетровская область — 1850
- Запорожская область — 1821
- Донецкая область — 1782
- Харьковская область — 1610
- Львовская область — 1472
- Хмельницкая область — 1101
- Киевская область — 1045
- Черниговская область — 1028
- Черкасская область — 1019
- Одесская область — 1013
- Сумская область — 993
- Херсонская область — 943
- Тернопольская область — 937
- Волынская область — 888
- Полтавская область — 885
- Черновицкая область — 749
- Винницкая область — 559
- Житомирская область — 542
- Ровенская область — 515
- Николаевская область — 514
- Ивано-Франковская область — 446
- Закарпатская область — 335
- Луганская область — 298
- Кировоградская область — 123
По словам блогера Евгения Истребина, эти цифры являются рекордными за все время наблюдений. На своей странице в Facebook аналитик написал о том, что сейчас наибольший рост числа позитивных ПЦР-тестов наблюдается в Киеве, а также Донецкой, Запорожской и Львовской областях.
"В реальности у нас уже по 30 тыс официальных (позитивных ПЦР, — Фокус), просто из-за человеческого фактора данные публикуются с задержками. А если бы у нас был среднеевропейский уровень тестирования:, то все бы просто ахренели. Думаю тысяч 50-60 уже было бы, а может и 70 тыс. Короче вот такие хреновые дела. Но что тут уже поделаешь, мы долго шли к успеху. Все постарались, все молодцы, всем спасибо. Выживут не все", — отметил блогер.
Фокус ранее писал о том, что в Украине за минувшие сутки с коронавирусной инфекцией или подозрением на COVID-19 госпитализировали 2852 человека, а жертвами вируса стали 538 пациентов.
Отметим, что 18 октября от COVID-19 в Черниговской области скончался школьник. Ученик 9-класса одной из школ Корюковки,который имел сопутствующие болезни, находился на лечении в областной детской больнице Чернигова с 16 октября.