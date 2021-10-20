Коронавірус в Україні: зафіксовано рекорд за числом позитивних ПЛР-тестів

Позитивними виявилися 25 789 ПЛР-тестів, що становить 38,3% від їхньої загальної добової кількості. Найбільший приріст у Києві, а також Донецькій, Запорізькій і Львівській областях.

19 жовтня в Україні було проведено 67 258 ПЛР-тестів на коронавірус, із яких позитивними виявилися 25 789. Такі дані наводить Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Таким чином, добова позитивність тестів склала 38,3%, а за тиждень — 36,6%.

У регіональному розрізі дані мають такий вигляд:

Київ — 3321

Дніпропетровська область — 1850

Запорізька область — 1821

Донецька область — 1782

Харківська область — 1610

Львівська область — 1 472

Хмельницька область — 1101

Київська область — 1045

Чернігівська область — 1028

Черкаська область — 1019

Одеська область — 1013

Сумська область — 993

Херсонська область — 943

Тернопільська область — 937

Волинська область — 888

Полтавська область — 885

Чернівецька область — 749

Вінницька область — 559

Житомирська область — 542

Рівненська область — 515

Миколаївська область — 514

Івано-Франківська область — 446

Закарпатська область — 335

Луганська область — 298

Кіровоградська область — 123

За словами блогера Євгена Істребіна, ці цифри є рекордними за весь час спостережень. На своїй сторінці у Facebook аналітик написав про те, що зараз найбільше зростання числа позитивних ПЛР-тестів спостерігається в Києві, а також Донецькій, Запорізькій і Львівській областях.

Фото: Евгений Истребин / Facebook

Фото: Евгений Истребин / Facebook

Фото: Евгений Истребин / Facebook

"У реальності в нас вже по 30 тис. офіційних (позитивних ПЛР, — Фокус), просто через людський фактор дані публікуються із затримками. А якби в нас був середньоєвропейський рівень тестування, то всі б просто охр*ніли. Думаю тисяч 50-60 уже було б, а може, і 70 тис. Коротше, ось такі хрінові справи. Але що тут вже поробиш, ми довго йшли до успіху. Всі постаралися, всі молодці, дякую всім. Виживуть не всі", — зазначив блогер.

Фокус раніше писав про те, що в Україні за минулу добу з коронавірусною інфекцією або підозрою на COVID-19 госпіталізували 2852 людини, а жертвами вірусу стали 538 пацієнтів.

Відзначимо, що 18 жовтня від COVID-19 у Чернігівській області помер школяр. Учень 9-го класу однієї зі шкіл Корюківки, який мав супутні хвороби, перебував на лікуванні в обласній дитячій лікарні Чернігова з 16 жовтня.