Коронавірус в Україні: зафіксовано рекорд за числом позитивних ПЛР-тестів
Позитивними виявилися 25 789 ПЛР-тестів, що становить 38,3% від їхньої загальної добової кількості. Найбільший приріст у Києві, а також Донецькій, Запорізькій і Львівській областях.
19 жовтня в Україні було проведено 67 258 ПЛР-тестів на коронавірус, із яких позитивними виявилися 25 789. Такі дані наводить Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.
Таким чином, добова позитивність тестів склала 38,3%, а за тиждень — 36,6%.
У регіональному розрізі дані мають такий вигляд:
- Київ — 3321
- Дніпропетровська область — 1850
- Запорізька область — 1821
- Донецька область — 1782
- Харківська область — 1610
- Львівська область — 1 472
- Хмельницька область — 1101
- Київська область — 1045
- Чернігівська область — 1028
- Черкаська область — 1019
- Одеська область — 1013
- Сумська область — 993
- Херсонська область — 943
- Тернопільська область — 937
- Волинська область — 888
- Полтавська область — 885
- Чернівецька область — 749
- Вінницька область — 559
- Житомирська область — 542
- Рівненська область — 515
- Миколаївська область — 514
- Івано-Франківська область — 446
- Закарпатська область — 335
- Луганська область — 298
- Кіровоградська область — 123
За словами блогера Євгена Істребіна, ці цифри є рекордними за весь час спостережень. На своїй сторінці у Facebook аналітик написав про те, що зараз найбільше зростання числа позитивних ПЛР-тестів спостерігається в Києві, а також Донецькій, Запорізькій і Львівській областях.
"У реальності в нас вже по 30 тис. офіційних (позитивних ПЛР, — Фокус), просто через людський фактор дані публікуються із затримками. А якби в нас був середньоєвропейський рівень тестування, то всі б просто охр*ніли. Думаю тисяч 50-60 уже було б, а може, і 70 тис. Коротше, ось такі хрінові справи. Але що тут вже поробиш, ми довго йшли до успіху. Всі постаралися, всі молодці, дякую всім. Виживуть не всі", — зазначив блогер.
Фокус раніше писав про те, що в Україні за минулу добу з коронавірусною інфекцією або підозрою на COVID-19 госпіталізували 2852 людини, а жертвами вірусу стали 538 пацієнтів.
Відзначимо, що 18 жовтня від COVID-19 у Чернігівській області помер школяр. Учень 9-го класу однієї зі шкіл Корюківки, який мав супутні хвороби, перебував на лікуванні в обласній дитячій лікарні Чернігова з 16 жовтня.