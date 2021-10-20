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Коронавірус в Україні: зафіксовано рекорд за числом позитивних ПЛР-тестів

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ПЛР-тест, коронавірус
Фото: РІА

Позитивними виявилися 25 789 ПЛР-тестів, що становить 38,3% від їхньої загальної добової кількості. Найбільший приріст у Києві, а також Донецькій, Запорізькій і Львівській областях.

19 жовтня в Україні було проведено 67 258 ПЛР-тестів на коронавірус, із яких позитивними виявилися 25 789. Такі дані наводить Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Таким чином, добова позитивність тестів склала 38,3%, а за тиждень — 36,6%.

У регіональному розрізі дані мають такий вигляд:

  • Київ — 3321
  • Дніпропетровська область — 1850
  • Запорізька область — 1821
  • Донецька область — 1782
  • Харківська область — 1610
  • Львівська область — 1 472
  • Хмельницька область — 1101
  • Київська область — 1045
  • Чернігівська область — 1028
  • Черкаська область — 1019
  • Одеська область — 1013
  • Сумська область — 993
  • Херсонська область — 943
  • Тернопільська область — 937
  • Волинська область — 888
  • Полтавська область — 885
  • Чернівецька область — 749
  • Вінницька область — 559
  • Житомирська область — 542
  • Рівненська область — 515
  • Миколаївська область — 514
  • Івано-Франківська область — 446
  • Закарпатська область — 335
  • Луганська область — 298
  • Кіровоградська область — 123

За словами блогера Євгена Істребіна, ці цифри є рекордними за весь час спостережень. На своїй сторінці у Facebook аналітик написав про те, що зараз найбільше зростання числа позитивних ПЛР-тестів спостерігається в Києві, а також Донецькій, Запорізькій і Львівській областях.

Фото: Евгений Истребин / Facebook
Фото: Евгений Истребин / Facebook
Фото: Евгений Истребин / Facebook

"У реальності в нас вже по 30 тис. офіційних (позитивних ПЛР, — Фокус), просто через людський фактор дані публікуються із затримками. А якби в нас був середньоєвропейський рівень тестування, то всі б просто охр*ніли. Думаю тисяч 50-60 уже було б, а може, і 70 тис. Коротше, ось такі хрінові справи. Але що тут вже поробиш, ми довго йшли до успіху. Всі постаралися, всі молодці, дякую всім. Виживуть не всі", — зазначив блогер.

Фокус раніше писав про те, що в Україні за минулу добу з коронавірусною інфекцією або підозрою на COVID-19 госпіталізували 2852 людини, а жертвами вірусу стали 538 пацієнтів.

Відзначимо, що 18 жовтня від COVID-19 у Чернігівській області помер школяр. Учень 9-го класу однієї зі шкіл Корюківки, який мав супутні хвороби, перебував на лікуванні в обласній дитячій лікарні Чернігова з 16 жовтня.