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Статистика коронавірусу станом на 19 жовтня: 15 579 нових випадків COVID-19, 2 852 госпіталізації

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В Україні за добу від COVID-19 померли 538 осіб
Фото: gazeta.ru | Коронавірус в Україні

За день з коронавірусною інфекцією або підозрою на COVID-19 госпіталізували 2 852 осіб, а жертвами вірусу стали 538 пацієнтів.

В Україні за минулу добу офіційно зафіксовано 15 579 нових випадків зараження COVID-19. Ранкову статистику публікує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Серед заражених — 1 309 дітей та 282 медичні працівники.

З COVID-19 або підозрою на зараження інфекцією госпіталізовано 2 852 людини. За минулу добу медики також зафіксували 538 летальних випадків.

В Україні за минулий день:

  • захворіли — 15 579 осіб;
  • видужали — 7 776 осіб;
  • госпіталізовані — 2 852;
  • летальні випадки — 538.

Динаміка госпіталізацій за останній тиждень:

  • 12 жовтня — 4 901;
  • 13 жовтня — 4 633;
  • 14 жовтня — 4 947;
  • 15 жовтня — 2 859;
  • 16 жовтня — 4 747;
  • 17 жовтня — 3 127;
  • 18 жовтня — 2 852.

Протягом доби медики зробили 118 195 тестів на COVID-19, серед яких:

  • методом ПЛР — 60 679;
  • методом ІФА — 13 814;
  • експрес-тести на антиген — 43 702.

Лідерами за новими випадками зараження COVID-19 за день стали Одеська, Харківська та Дніпропетровська області:

  • Одеська область — 1 418 випадків;
  • Харківська область — 1 412 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1 203 випадки;
  • Запорізька область — 1 019 випадків;
  • Львівська область — 959 випадків.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіли — 2 660 273 осіб;
  • видужали — 2 337 194 осіб;
  • летальні випадки — 61 348;
  • зроблено ПЛР-тестів — 13 642 447.

За даними Міністерства охорони здоров'я, протягом минулої доби зроблено 193 069 щеплень від COVID-19. Першу дозу препарату отримали 109 667 людина, пройшли повний курс вакцинації — 83 402.

В Україні за добу від COVID-19 померли 538 осіб
Статистика коронавірусу за 19 жовтня
Фото: МОЗ

Зазначимо, що 18 жовтня від COVID-19 в Чернігівській області помер школяр. Учень 9-го класу однієї зі шкіл Корюківки, який мав супутні хвороби, перебував на лікуванні в обласній дитячій лікарні Чернігова із 16 жовтня.

Також Фокус повідомляв про зростання смертності від COVID-19 в Україні. За статистикою МОЗ, тільки за останній тиждень кількість летальних випадків від коронавірусної інфекції зросла на 22%.