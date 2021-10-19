Статистика коронавірусу станом на 19 жовтня: 15 579 нових випадків COVID-19, 2 852 госпіталізації

За день з коронавірусною інфекцією або підозрою на COVID-19 госпіталізували 2 852 осіб, а жертвами вірусу стали 538 пацієнтів.

В Україні за минулу добу офіційно зафіксовано 15 579 нових випадків зараження COVID-19. Ранкову статистику публікує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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Серед заражених — 1 309 дітей та 282 медичні працівники.

З COVID-19 або підозрою на зараження інфекцією госпіталізовано 2 852 людини. За минулу добу медики також зафіксували 538 летальних випадків.

В Україні за минулий день:

захворіли — 15 579 осіб;

видужали — 7 776 осіб;

госпіталізовані — 2 852;

летальні випадки — 538.

Динаміка госпіталізацій за останній тиждень:

12 жовтня — 4 901;

13 жовтня — 4 633;

14 жовтня — 4 947;

15 жовтня — 2 859;

16 жовтня — 4 747;

17 жовтня — 3 127;

18 жовтня — 2 852.

Протягом доби медики зробили 118 195 тестів на COVID-19, серед яких:

методом ПЛР — 60 679;

методом ІФА — 13 814;

експрес-тести на антиген — 43 702.

Лідерами за новими випадками зараження COVID-19 за день стали Одеська, Харківська та Дніпропетровська області:

Одеська область — 1 418 випадків;

Харківська область — 1 412 випадки;

Дніпропетровська область — 1 203 випадки;

Запорізька область — 1 019 випадків;

Львівська область — 959 випадків.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

захворіли — 2 660 273 осіб;

видужали — 2 337 194 осіб;

летальні випадки — 61 348;

зроблено ПЛР-тестів — 13 642 447.

За даними Міністерства охорони здоров'я, протягом минулої доби зроблено 193 069 щеплень від COVID-19. Першу дозу препарату отримали 109 667 людина, пройшли повний курс вакцинації — 83 402.

[ + – ] Статистика коронавірусу за 19 жовтня Фото: МОЗ

Зазначимо, що 18 жовтня від COVID-19 в Чернігівській області помер школяр. Учень 9-го класу однієї зі шкіл Корюківки, який мав супутні хвороби, перебував на лікуванні в обласній дитячій лікарні Чернігова із 16 жовтня.

Також Фокус повідомляв про зростання смертності від COVID-19 в Україні. За статистикою МОЗ, тільки за останній тиждень кількість летальних випадків від коронавірусної інфекції зросла на 22%.