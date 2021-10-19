Статистика коронавірусу станом на 19 жовтня: 15 579 нових випадків COVID-19, 2 852 госпіталізації
За день з коронавірусною інфекцією або підозрою на COVID-19 госпіталізували 2 852 осіб, а жертвами вірусу стали 538 пацієнтів.
В Україні за минулу добу офіційно зафіксовано 15 579 нових випадків зараження COVID-19. Ранкову статистику публікує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Серед заражених — 1 309 дітей та 282 медичні працівники.
З COVID-19 або підозрою на зараження інфекцією госпіталізовано 2 852 людини. За минулу добу медики також зафіксували 538 летальних випадків.
В Україні за минулий день:
- захворіли — 15 579 осіб;
- видужали — 7 776 осіб;
- госпіталізовані — 2 852;
- летальні випадки — 538.
Динаміка госпіталізацій за останній тиждень:
- 12 жовтня — 4 901;
- 13 жовтня — 4 633;
- 14 жовтня — 4 947;
- 15 жовтня — 2 859;
- 16 жовтня — 4 747;
- 17 жовтня — 3 127;
- 18 жовтня — 2 852.
Протягом доби медики зробили 118 195 тестів на COVID-19, серед яких:
- методом ПЛР — 60 679;
- методом ІФА — 13 814;
- експрес-тести на антиген — 43 702.
Лідерами за новими випадками зараження COVID-19 за день стали Одеська, Харківська та Дніпропетровська області:
- Одеська область — 1 418 випадків;
- Харківська область — 1 412 випадки;
- Дніпропетровська область — 1 203 випадки;
- Запорізька область — 1 019 випадків;
- Львівська область — 959 випадків.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіли — 2 660 273 осіб;
- видужали — 2 337 194 осіб;
- летальні випадки — 61 348;
- зроблено ПЛР-тестів — 13 642 447.
За даними Міністерства охорони здоров'я, протягом минулої доби зроблено 193 069 щеплень від COVID-19. Першу дозу препарату отримали 109 667 людина, пройшли повний курс вакцинації — 83 402.
Зазначимо, що 18 жовтня від COVID-19 в Чернігівській області помер школяр. Учень 9-го класу однієї зі шкіл Корюківки, який мав супутні хвороби, перебував на лікуванні в обласній дитячій лікарні Чернігова із 16 жовтня.
Також Фокус повідомляв про зростання смертності від COVID-19 в Україні. За статистикою МОЗ, тільки за останній тиждень кількість летальних випадків від коронавірусної інфекції зросла на 22%.