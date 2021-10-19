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Статистика коронавируса на 19 октября: 15579 новых случаев COVID-19, 2852 госпитализации

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 538 человек
Фото: gazeta.ru | Коронавирус в Украине

За день с коронавирусной инфекцией или подозрением на COVID-19 госпитализировали 2852 человека, а жертвами вируса стали 538 пациентов.

В Украине за минувшие сутки официально зафиксировано 15579 новых случаев заражения COVID-19. Утреннюю статистику публикует пресс-служба Минздрава.

Среди зараженных — 1309 детей и 282 медицинских работника.

С COVID-19 или подозрением на заражение инфекцией госпитализировали 2852 человека. За минувшие сутки медики также зафиксировали 538 летальных случаев.

В Украине за минувший день:

  • заболело — 15579 человек;
  • выздоровело — 7776 человек;
  • госпитализировано — 2852;
  • летальные случаи — 538.

Динамика госпитализаций за последнюю неделю:

  • 12 октября — 4901;
  • 13 октября — 4633;
  • 14 октября — 4947;
  • 15 октября — 2859;
  • 16 октября — 4747;
  • 17 октября — 3127;
  • 18 октября — 2852.

В течение суток медики сделали 118195 тестов на COVID-19, среди которых:

  • методом ПЦР — 60679;
  • методом ИФА — 13814;
  • экспресс-тесты на антиген — 43702.

Лидерами по новым случаям заражения COVID-19 за день стали Одесская, Харьковская и Днепропетровская области:

  • Одесская область — 1418 случаев;
  • Харьковская область — 1412 случая;
  • Днепропетровская область — 1203 случая;
  • Запорожская область — 1019 случаев;
  • Львовская область — 959 случаев.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело — 2660273 человека;
  • выздоровело — 2337194 человек;
  • летальные случаи — 61348;
  • сделано ПЦР-тестов — 13642447.

По данным Минздрава, в течение прошлых суток сделано 193069 прививок от COVID-19. Первую дозу препарата получили 109667 человек, прошли полный курс вакцинации — 83402.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 538 человек
Статистика коронавируса за 19 октября
Фото: МОЗ

Отметим, что 18 октября от COVID-19 в Черниговской области скончался школьник. Ученик 9-класса одной из школ Корюковки,который имел сопутствующие болезни, находился на лечении в областной детской больнице Чернигова с 16 октября.

Также Фокус сообщал про рост смертности от COVID-19 в Украине. По статистике Минздрава, только за последнюю неделю число летальных случаев от коронавирусной инфекции выросло на 22%.