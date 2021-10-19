Статистика коронавируса на 19 октября: 15579 новых случаев COVID-19, 2852 госпитализации
За день с коронавирусной инфекцией или подозрением на COVID-19 госпитализировали 2852 человека, а жертвами вируса стали 538 пациентов.
В Украине за минувшие сутки официально зафиксировано 15579 новых случаев заражения COVID-19. Утреннюю статистику публикует пресс-служба Минздрава.
Среди зараженных — 1309 детей и 282 медицинских работника.
С COVID-19 или подозрением на заражение инфекцией госпитализировали 2852 человека. За минувшие сутки медики также зафиксировали 538 летальных случаев.
В Украине за минувший день:
- заболело — 15579 человек;
- выздоровело — 7776 человек;
- госпитализировано — 2852;
- летальные случаи — 538.
Динамика госпитализаций за последнюю неделю:
- 12 октября — 4901;
- 13 октября — 4633;
- 14 октября — 4947;
- 15 октября — 2859;
- 16 октября — 4747;
- 17 октября — 3127;
- 18 октября — 2852.
В течение суток медики сделали 118195 тестов на COVID-19, среди которых:
- методом ПЦР — 60679;
- методом ИФА — 13814;
- экспресс-тесты на антиген — 43702.
Лидерами по новым случаям заражения COVID-19 за день стали Одесская, Харьковская и Днепропетровская области:
- Одесская область — 1418 случаев;
- Харьковская область — 1412 случая;
- Днепропетровская область — 1203 случая;
- Запорожская область — 1019 случаев;
- Львовская область — 959 случаев.
За все время пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 2660273 человека;
- выздоровело — 2337194 человек;
- летальные случаи — 61348;
- сделано ПЦР-тестов — 13642447.
По данным Минздрава, в течение прошлых суток сделано 193069 прививок от COVID-19. Первую дозу препарата получили 109667 человек, прошли полный курс вакцинации — 83402.
Отметим, что 18 октября от COVID-19 в Черниговской области скончался школьник. Ученик 9-класса одной из школ Корюковки,который имел сопутствующие болезни, находился на лечении в областной детской больнице Чернигова с 16 октября.
Также Фокус сообщал про рост смертности от COVID-19 в Украине. По статистике Минздрава, только за последнюю неделю число летальных случаев от коронавирусной инфекции выросло на 22%.