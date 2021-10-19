Статистика коронавируса на 19 октября: 15579 новых случаев COVID-19, 2852 госпитализации

За день с коронавирусной инфекцией или подозрением на COVID-19 госпитализировали 2852 человека, а жертвами вируса стали 538 пациентов.

В Украине за минувшие сутки официально зафиксировано 15579 новых случаев заражения COVID-19. Утреннюю статистику публикует пресс-служба Минздрава.

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Среди зараженных — 1309 детей и 282 медицинских работника.

С COVID-19 или подозрением на заражение инфекцией госпитализировали 2852 человека. За минувшие сутки медики также зафиксировали 538 летальных случаев.

В Украине за минувший день:

заболело — 15579 человек;

выздоровело — 7776 человек;

госпитализировано — 2852;

летальные случаи — 538.

Динамика госпитализаций за последнюю неделю:

12 октября — 4901;

13 октября — 4633;

14 октября — 4947;

15 октября — 2859;

16 октября — 4747;

17 октября — 3127;

18 октября — 2852.

В течение суток медики сделали 118195 тестов на COVID-19, среди которых:

методом ПЦР — 60679;

методом ИФА — 13814;

экспресс-тесты на антиген — 43702.

Лидерами по новым случаям заражения COVID-19 за день стали Одесская, Харьковская и Днепропетровская области:

Одесская область — 1418 случаев;

Харьковская область — 1412 случая;

Днепропетровская область — 1203 случая;

Запорожская область — 1019 случаев;

Львовская область — 959 случаев.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 2660273 человека;

выздоровело — 2337194 человек;

летальные случаи — 61348;

сделано ПЦР-тестов — 13642447.

По данным Минздрава, в течение прошлых суток сделано 193069 прививок от COVID-19. Первую дозу препарата получили 109667 человек, прошли полный курс вакцинации — 83402.

[ + – ] Статистика коронавируса за 19 октября Фото: МОЗ

Отметим, что 18 октября от COVID-19 в Черниговской области скончался школьник. Ученик 9-класса одной из школ Корюковки,который имел сопутствующие болезни, находился на лечении в областной детской больнице Чернигова с 16 октября.

Также Фокус сообщал про рост смертности от COVID-19 в Украине. По статистике Минздрава, только за последнюю неделю число летальных случаев от коронавирусной инфекции выросло на 22%.