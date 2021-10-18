В Украине за неделю смертность от COVID-19 выросла на 22%, — Минздрав

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией ожидается в конце октября-середине ноября, а "красная" зона карантина может расшириться уже в ближайшее время.

За минувшую неделю в Украине зафиксировано на 22% больше летальных случаев от COVID-19, чем неделей ранее. Об этом в ходе брифинга заявил главный санврач Игорь Кузин.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

В данный момент уровень заполняемости койко-мест для больных с COVID-19 составляет 57%, однако ситуация полностью контролируется Минздравом.

Игорь Кузин отметил, что именно в конце октября-середине ноября ожидаются наибольшие нагрузки на медицинскую систему, и на этот период специалисты прогнозируют пик заболеваемости COVID-19.

На брифинге главный санврач предупредил, что за последнюю неделю в Украине резко выросли уровни заболеваемости и смертности от COVID-19.

"У нас чрезвычайное стремительное распространение коронавирусной болезни. Только за прошлую неделю было обнаружено более 105 тыс. новых случаев заболевания – это на 11% больше, чем неделей раньше. За прошедшую неделю COVID-19 забрал жизни 2307 человек, что на 22% больше, чем неделей ранее. За все время пандемии в Украине 52% летальных случаев среди больных COVID-19 пришлось на возрастную группу 70+. Еще 29% были зафиксированы среди украинцев возрастом 60–69 лет", — продолжил Игорь Кузин и связал быстрое распространение болезни со штаммом "Дельта", который зарегистрирован в каждом украинском регионе.

Замглавы Минздрава напомнил, что "красный" уровень эпидемической опасности сейчас установлен в пяти областях, однако в ближайшее время "красная" зона может расшириться. Ужесточение ограничений для населения, по словам Игоря Кузина, спровоцировало легкомысленное отношение украинцев к вакцинации.

На сегодняшний день показатели сразу 14 областей Украины соответствуют "оранжевому" уровню эпидемической опасности, что сигнализирует о возможном переходе регионов в "красную" зону карантина.

[ + – ] В Украине смертность от COVID-19 за неделю выросла на 22%

Ранее Фокус сообщал, что жертвами COVID-19 за минувшие сутки в Украине стали 177 человек. В течение дня зафиксировано 9524 новых случая заражения, а в больницы госпитализировали 3127 человек.

Также Фокус рассказывал, что ученые прогнозируют рекорды по смертности от COVID-19 в Украине. За две недели смертность от COVID-19 выросла в 2,3 раза, и угрожающая ситуация с доступностью коек для зараженных пациентов и летальными случаями от коронавируса зафиксирована в шести областях Украины.