Статистика коронавируса на 18 октября: 9524 новых случая COVID-19, 3127 госпитализаций
Среди зараженных за минувший день — 790 детей и 122 медицинских работника.
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 9524 новых случая заражения COVID-19. Свежую статистику публикует пресс-служба Минздрава.
С коронавирусом или подозрением на COVID-19 госпитализировали 3127 человек, а жертвами инфекции стали 177 пациентов.
За минувшие сутки в Украине:
- заболело — 9524 человека;
- выздоровело — 3421 человек;
- летальные случаи — 177;
- госпитализировано — 3127 человек.
Динамика госпитализаций в Украине за последние семь дней:
- 11 октября — 2274;
- 12 октября — 4901;
- 13 октября — 4633;
- 14 октября — 4947;
- 15 октября — 2859;
- 16 октября — 4747;
- 17 октября — 3127.
В течение суток медики сделали 49449 тестов на COVID-19, среди которых:
- методом ПЦР — 23992;
- методом ИФА — 2946;
- экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию — 22511.
Лидерами по новым случаям заражения COVID-19 стали Одесская, Харьковская и Днепропетровская области:
- Одесская область — 1367 случаев;
- Харьковская область — 823 случая;
- Днепропетровская область — 782 случая;
- Житомирская область — 703 случая;
- Львовская область — 546 случаев.
За все время пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 2 644 694 человека;
- выздоровело — 2 329 418 человек;
- летальные случаи — 60810;
- сделано ПЦР-тестов — 13 581 768.
По данным Минздрава, за минувшие сутки вакцинировали 55897 человек. Первую дозу препарата от COVID-19 получили 33680 человек, полностью иммунизированы — 22217 пациентов.
Ранее Фокус сообщал, что Украину ждут рекорды по смертности от COVID-19. Ученые НАНУ предупреждают, что в ряде областей количество занятых коек превысило максимальные показатели предыдущих волн, а уровень смертности вырос в 2,3 раза. Угрожающая ситуация с COVID-19 зафиксирована сразу в шести областях Украины.
Также Фокус рассказывал, что в Украине создали 900 бригад, которые будут фиксировать нарушения карантина. По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, штраф могут получить даже вакцинированные граждане, которые игнорируют обязательный масочный режим.