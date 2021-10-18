Статистика коронавируса на 18 октября: 9524 новых случая COVID-19, 3127 госпитализаций

Среди зараженных за минувший день — 790 детей и 122 медицинских работника.

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 9524 новых случая заражения COVID-19. Свежую статистику публикует пресс-служба Минздрава.

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С коронавирусом или подозрением на COVID-19 госпитализировали 3127 человек, а жертвами инфекции стали 177 пациентов.

За минувшие сутки в Украине:

заболело — 9524 человека;

выздоровело — 3421 человек;

летальные случаи — 177;

госпитализировано — 3127 человек.

Динамика госпитализаций в Украине за последние семь дней:

11 октября — 2274;

12 октября — 4901;

13 октября — 4633;

14 октября — 4947;

15 октября — 2859;

16 октября — 4747;

17 октября — 3127.

В течение суток медики сделали 49449 тестов на COVID-19, среди которых:

методом ПЦР — 23992;

методом ИФА — 2946;

экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию — 22511.

Лидерами по новым случаям заражения COVID-19 стали Одесская, Харьковская и Днепропетровская области:

Одесская область — 1367 случаев;

Харьковская область — 823 случая;

Днепропетровская область — 782 случая;

Житомирская область — 703 случая;

Львовская область — 546 случаев.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 2 644 694 человека;

выздоровело — 2 329 418 человек;

летальные случаи — 60810;

сделано ПЦР-тестов — 13 581 768.

По данным Минздрава, за минувшие сутки вакцинировали 55897 человек. Первую дозу препарата от COVID-19 получили 33680 человек, полностью иммунизированы — 22217 пациентов.

[ + – ] Статистика коронавируса за 18 октября Фото: МОЗ

Ранее Фокус сообщал, что Украину ждут рекорды по смертности от COVID-19. Ученые НАНУ предупреждают, что в ряде областей количество занятых коек превысило максимальные показатели предыдущих волн, а уровень смертности вырос в 2,3 раза. Угрожающая ситуация с COVID-19 зафиксирована сразу в шести областях Украины.

Также Фокус рассказывал, что в Украине создали 900 бригад, которые будут фиксировать нарушения карантина. По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, штраф могут получить даже вакцинированные граждане, которые игнорируют обязательный масочный режим.