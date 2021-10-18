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Статистика коронавируса на 18 октября: 9524 новых случая COVID-19, 3127 госпитализаций

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В Украине за сутки от COVID-19 скончалось 177 человек
Фото: Чернівецька ОДА | Коронавирус в Украине

Среди зараженных за минувший день — 790 детей и 122 медицинских работника.

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 9524 новых случая заражения COVID-19. Свежую статистику публикует пресс-служба Минздрава.

С коронавирусом или подозрением на COVID-19 госпитализировали 3127 человек, а жертвами инфекции стали 177 пациентов.

За минувшие сутки в Украине:

  • заболело — 9524 человека;
  • выздоровело — 3421 человек;
  • летальные случаи — 177;
  • госпитализировано — 3127 человек.

Динамика госпитализаций в Украине за последние семь дней:

  • 11 октября — 2274;
  • 12 октября — 4901;
  • 13 октября — 4633;
  • 14 октября — 4947;
  • 15 октября — 2859;
  • 16 октября — 4747;
  • 17 октября — 3127.

В течение суток медики сделали 49449 тестов на COVID-19, среди которых:

  • методом ПЦР — 23992;
  • методом ИФА — 2946;
  • экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию — 22511.

Лидерами по новым случаям заражения COVID-19 стали Одесская, Харьковская и Днепропетровская области:

  • Одесская область — 1367 случаев;
  • Харьковская область — 823 случая;
  • Днепропетровская область — 782 случая;
  • Житомирская область — 703 случая;
  • Львовская область — 546 случаев.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело — 2 644 694 человека;
  • выздоровело — 2 329 418 человек;
  • летальные случаи — 60810;
  • сделано ПЦР-тестов — 13 581 768.

По данным Минздрава, за минувшие сутки вакцинировали 55897 человек. Первую дозу препарата от COVID-19 получили 33680 человек, полностью иммунизированы — 22217 пациентов.

В Украине за сутки от COVID-19 скончалось 177 человек
Статистика коронавируса за 18 октября
Фото: МОЗ

Ранее Фокус сообщал, что Украину ждут рекорды по смертности от COVID-19. Ученые НАНУ предупреждают, что в ряде областей количество занятых коек превысило максимальные показатели предыдущих волн, а уровень смертности вырос в 2,3 раза. Угрожающая ситуация с COVID-19 зафиксирована сразу в шести областях Украины.

Также Фокус рассказывал, что в Украине создали 900 бригад, которые будут фиксировать нарушения карантина. По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, штраф могут получить даже вакцинированные граждане, которые игнорируют обязательный масочный режим.